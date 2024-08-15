Uzun süredir aranıyordu... Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç tutuklandı

Emekli milli futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde şüphelenilerek durduruldu.

Sarnıç’ın Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yapan ekipler, Sarnıç hakkında Düzce İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından ‘Suçluyu kayırma’ suçundan arandığını gördü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bunun üzerine gözaltına alınana Sarnıç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Yağmur Sarnıç, Bakırköy Kadın Cezaevine gönderildi.

AYLAR ÖNCE İNTİHARA KALKIŞMIŞTI

Yağmur Sarnıç aylar önce Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde bulunan evinde çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı videoda intihar edeceğini dile getirmiş ve ihbar üzerine polis ekipleri gelmişti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sarnıç, tedbir amacıyla Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

(DHA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır