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  4. Uzun süredir aranıyordu... Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç tutuklandı

Uzun süredir aranıyordu... Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç tutuklandı

15.08.2024 11:29
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Futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, eşini öldürmek için kiralık katil tutmaya çalıştığı iddiasıyla gündeme gelmiş ve bu suçtan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Polis tarafından uzun süredir aranan Sarnıç, dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emekli milli futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde şüphelenilerek durduruldu.

Sarnıç’ın Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yapan ekipler, Sarnıç hakkında Düzce İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından ‘Suçluyu kayırma’ suçundan arandığını gördü.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bunun üzerine gözaltına alınana Sarnıç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Yağmur Sarnıç, Bakırköy Kadın Cezaevine gönderildi.

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AYLAR ÖNCE İNTİHARA KALKIŞMIŞTI

Yağmur Sarnıç aylar önce Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde bulunan evinde çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı videoda intihar edeceğini dile getirmiş ve ihbar üzerine polis ekipleri gelmişti.

SARNI.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sarnıç, tedbir amacıyla Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

(DHA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Emre Aşık Yağmur Sarnıç
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