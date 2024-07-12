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Uzun zamandır ekranlardan uzaktı... Sinem Kobal o filmle setlere geri dönüyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.07.2024 09:38
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Kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’yla evlenip iki çocuk dünyaya getirdikten sonra oyunculuğa ara veren Sinem Kobal şimdilerde ekrana dönmek için hazırlıklarını sürdürüyor. 7 yıldır setlerden uzak olan ünlü ismin başrolünü oynayacağı film belli oldu. Sinem Kobal’ın filmdeki partneri içinse görüşmeler devam ediyor.

Uzun zamandır ekranlardan uzaktı... Sinem Kobal o filmle setlere geri dönüyor

MYNET-2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren 2020’de Lalin ve 2022’de de Leyla adını verdiği kızlarını kucağına alan Sinem Kobal, son dönemde sosyal medya üzerindeki paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

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7 YIL ARADAN SONRA GERİ DÖNÜYOR

Kızları ve eşi ile sık sık paylaşımlar yapan ünlü oyuncu setlere dönmeye hazırlanıyor. Geçen haftalarda “Karşılamalar” adlı dizide konuk oyuncu olan güzel oyuncu 7 yıl aradan sonra başrolünü oynayacağı “Her Şeyin Başı Merkür” filmine hazırlanıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; savaş muhabiri olma hayali kuran ancak kendisini bir dergide burç yazarı olarak bulan eğlenceli bir genç kız olan Elif’in hikâyesini anlatan Ayşe Balıbey’in astrolojik komedi türündeki “Her Şeyin Başı Merkür” adlı kitabından yola çıkılarak çekilecek filmin yapımcılığını Sky Film üstlenecek.

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PARTNERİ MERAK EDİLİYOR

Emre Oskay’ın yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu da Ayşe Balıbey’in yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Ali Balcı oturacak. Filmin çekimleri ağustos ayında başlayacak. Sinem Kobal’ın filmdeki partneri için görüşmeler sürüyor.

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Sinem Kobal
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