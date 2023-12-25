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Uzun zamandır kanserle mücadele ediyordu! Bozkır'ın yıldızı Ayçin Tuyun son halini paylaştı! Sözleri dikkat çekti

25.12.2023 11:07 | Son Güncelleme:
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Son olarak 'Bozkır' adlı yapımda yer alan ünlü oyuncu Ayçin Tuyun, geçtiğimiz aylarda meme kanserine yakalandığını duyurmuştu. Kemotrapi görmeye başlayan ve ameliyat olan Tuyun, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla son durumunu paylaştı. Ünlü ismin paylaşımındaki sözleri dikkat çekti.

'Beyaz Gelincik', 'Dedemin Dolabı' ve 'Alem-i Cin' gibi birçok başarılı projede yer alan Ayçin Tuyun, bir süre önce meme kanserine yakalandığını duyurmuştu. Önceki aylarda ameliyat olan oyuncu, operasyonun başarılı geçtiğini ve yakın zamanda setlere döneceğinin de müjdesini vermişti.

Ayçin Tuyun saçları

Aldığı kemoterapilerin ardından saçlarını kazıp, peruk kullanmaya başlayan Tuyun, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Ayçin Tuyun HASTQANE

Kanseri yendiğini belirten ünlü isim, şu ifadeleri kullandı;

"ÇOK ŞÜKÜR BU DA GEÇTİ"

'Çok şükür bu da geçti yahu! Saçlarım, kaşlarım, kirpiklerim geri geldi. Koruma hapları içiyorum artık, 'yendim' diyorum. Rutin kontrollerim devam ediyor ama çok şükür normal hayata kendimi yormayacak şekilde devam ediyorum. Bu dönem de yanımda olan olmayan herkese teşekkür ediyorum.

Ayçin Tuyun son hali

"KANSER BANA ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ"

Kanser olmama vesile olan iki kadın, bir adama da teşekkür ediyorum. Çünkü bana yaşatılan tüm olumsuzluklara rağmen içimdeki sevgi, erdemlik bilincinin ne kadar güçlü olduğunu ve misyonumu hatırlattıkları için... Çünkü her şey zıtlığıyla evrimleşir ve onlara tüm sevgimi akıtıyorum. Kanser bana çok şey öğretti ve onu sevgiyle uğurluyorum.

Yeni bir ben, yeni bir hayat başlıyor. Çok daha güçlü ve bilge olarak... Dünyayı sadece sevgi, birlik, beraberlik bilinci kurtaracak! Not: Kimseye kırgın, kızgın ya da öfkeli değilim. Sadece sevgi yolluyorum. İlahi adalet yerini bulur ama onlar için dua ediyorum çünkü bilmiyorlar ki karma ödetir! Ve bu hastalıkla mücadele eden arkadaşlarım, unutma ki inciler karanlıklarda yetişir. Sen değerli bir incisin! Hepimize şifa olsun, sizleri çok seviyorum!'

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