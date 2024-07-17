Uzun zamandır ortalarda yoktu... Cengiz İmren'in son halini görenler tanıyamadı! 'Abi sana ne olmuş?'

MYNET- Bir dönem Seren Serengil ile yaptığı evlilikle adını sık sık duyduğumuz Cengiz İmren uzun zamandır ortalarda yoktu. Yeni albümü ile sahnelere ve sektöre geri dönen İmren şimdi de son haliyle gündem oldu.

GÖRENLER TANIYAMADI

İmren'in Kabul şarkısının klibindeki bronz teni dikkat çekti. Ünlü şarkıcıyı görenler adeta tanımakta güçlük çekti.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Cengiz İmren'e sosyal medyada; 'Abi sana ne olmuş?', 'Yüz, ten rengi, tarz', 'Hintli bir şarkıcı sandım', 'Cengiz İmren değil bence', 'Ne hale gelmişsin' gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü ismin klip çekimindeki görüntüleri de hint düğünlerine benzetildi.