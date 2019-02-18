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Vahşet! Tecavüz edip başını kesti, derisini yüzdü!

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İLGİNÇ HABERLER  | 18.02.2019 14:45 | Son Güncelleme

Anneden red cevabı alan cani adam, küçük kız çocuğunu evden kaçırdı. Kurbanın başı kesilmiş cesedi, yüzlerce metre uzaklıkta bulundu.

Vahşet! Tecavüz edip başını kesti, derisini yüzdü!

Dünyada en fazla cinsel saldırının gerçekleştiği ülkelerden biri olan Hindistan'da, kan donduran bir vakıa daha kayıtlara geçti.

Maharashtra eyaletine bağlı Khopoli kasabasında 27 yaşındaki bir erkek, bir kız çocuğu annesi kadını evine geldi.

Kadının kendisini reddetmesi ve yaşananları diğer insanlara anlatmasıyla, cani erkek harekete geçti.

Tekrar eve gelen erkek, 4 yaşındaki kız çocuğunu alıp kendi evine götürdü.

Cani adam, kız çocuğuna tecavüz etti, mutfaktan aldığı bıçakla kurbanın başını kesti.

Ceset, evin 300 metre uzağında bulundu. Hintli yetkililer, derisi yüzülen kız çocuğunun kimliğinin belirlenmesinin hayli zor olduğunu belirtiyor.

Times of India'ya konuşan polis yetkilisi, annenin kızının kaybolduğunu farketmesiyle korkunç gerçeğin ortaya çıktığını söyledi.

Yerel medya, cani adamın ömür boyu hapis cezası alabileceğini yazdı. Hindistan'da yargıçlar halen idam cezası verebiliyor ancak 1995'ten bu yana söz konusu ceza beş kez uygulandı.

Hindistan'ın özellikle büyük kentlerinde neredeyse her gün iki tecavüz ve cinsel saldırı gerçekleşiyor. Altı yıl önce bir üniversite öğrencisi kız bindiği belediye otobüsünde toplu tecavüze uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Geçen yıl ise, sekiz yaşındaki bir kız çocuğu tecavüz sonrasında öldürülmüştü.

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