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Vakit geçirmek eş anlamlısı nedir? Vakit geçirmek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

13.12.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kelimeler duygu ve düşüncelerimizi ifade eden en küçük yağı taşlarından birisidir. Kelimeler tek başlarına bir ifadeyi karşılamakla görevli olsalar da başka kelimelerle bir araya gelerek de farklı anlamlarda yeni kelimeler türetebilir. Türkçenin kelime türetme yollarından birisi olan bu durum hemen hemen her kelime için geçerlidir. Vakit kelimesinden türetilen "vakit geçirmek" ifadesi de farklı bir anlamda kullanılır. Peki, vakit geçirmek deyiminin eş anlamlısı nedir?

Vakit geçirmek eş anlamlısı nedir? Vakit geçirmek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Vakit geçirmek kelimesi, "vakit" ve "geç-" kelimelerinden oluşmuş bir deyimdir. Kalıplaşmış ifadelerden birisi olan vakit geçirmek, vakit kelimesinin temel anlamından daha farklı bir anlama sahiptir. Türk Dil Kurumuna göre vakit geçirmek deyiminin anlamları şu şekildedir:

  • Oyalanmak
  • Uğraşmak

Genellikle bir şeyle meşgul olmak ya da oyalanmak anlamında kullanılan vakit geçirmek deyimi aynı zamanda eş anlamlılık durumu da gösterir.

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Vakit geçirmek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Arapça kökenli olan "vakit" ve Türkçe kökenli "geç-" fiiliyle türetilen ve kalıplaşmış ifade olarak kullanılan vakit geçirmek kelimesi eş anlamı olan bir kelimeye sahiptir. Vakit geçirmenin eş anlamlısı olan kelime, asıl kelimeyle aynı anlamı taşıdığı için cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilirler. Vakit geçirmek eş anlamlısı olan kelime:

  • Oyalanmak

Dönüşlülük fiili olan oyalanmak kelimesi cümle içinde nesnesiz bir şekilde "vakit geçirmek" ifadesi yerine kullanılabilen bir kelimedir. Bu iki kelime doğru bağlam kurulduğu takdirde birbirleri yerine cümle içinde kullanılabilen kelimelerdir ve cümlede anlatım bozukluğuna yol açmazlar. Cümle içinde eş anlamlı kelimeleri kullanmak hem ifadelerimizi çeşitlendirir hem de kelime tekrarına engel olur.

Vakit eş anlamlısı nedir? Vakit eş anlamlısı nedir?

Vakit geçirmenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Vakit geçirmek kelimesinin eş anlamı olan oyalanmak kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

  • Kahvelerde o kadar çok oyalanırdı ki gece dönerdi evine ancak.
  • Çocukların odasında biraz oyalandı, onlar uyuyunca yavaşça kapıyı kapatıp çıktı.
  • Vaktinde gitmek varken neden burada oyalanıp duruyoruz anlamadım bir türlü, gidelim ya!
  • Oyalanacak işi kalmamıştı, mesai bitene kadar ne yapacağını kara kara düşünüyordu.
  • Tüm hayatı onlarla oyalanmakla geçmişti, kendine hiçbir şey katmamıştı.
  • Maksat oyalanmaksa en güzeli kesinlikle kitap okumaktır.
  • Kendi odasından ziyade abisinin odasında oyalanırdı tüm gün.
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