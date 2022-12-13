Vakit geçirmek eş anlamlısı nedir? Vakit geçirmek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Vakit geçirmek kelimesi, "vakit" ve "geç-" kelimelerinden oluşmuş bir deyimdir. Kalıplaşmış ifadelerden birisi olan vakit geçirmek, vakit kelimesinin temel anlamından daha farklı bir anlama sahiptir. Türk Dil Kurumuna göre vakit geçirmek deyiminin anlamları şu şekildedir:

Oyalanmak

Uğraşmak

Genellikle bir şeyle meşgul olmak ya da oyalanmak anlamında kullanılan vakit geçirmek deyimi aynı zamanda eş anlamlılık durumu da gösterir.

Vakit geçirmek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Arapça kökenli olan "vakit" ve Türkçe kökenli "geç-" fiiliyle türetilen ve kalıplaşmış ifade olarak kullanılan vakit geçirmek kelimesi eş anlamı olan bir kelimeye sahiptir. Vakit geçirmenin eş anlamlısı olan kelime, asıl kelimeyle aynı anlamı taşıdığı için cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilirler. Vakit geçirmek eş anlamlısı olan kelime:

Oyalanmak

Dönüşlülük fiili olan oyalanmak kelimesi cümle içinde nesnesiz bir şekilde "vakit geçirmek" ifadesi yerine kullanılabilen bir kelimedir. Bu iki kelime doğru bağlam kurulduğu takdirde birbirleri yerine cümle içinde kullanılabilen kelimelerdir ve cümlede anlatım bozukluğuna yol açmazlar. Cümle içinde eş anlamlı kelimeleri kullanmak hem ifadelerimizi çeşitlendirir hem de kelime tekrarına engel olur.

Vakit geçirmenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Vakit geçirmek kelimesinin eş anlamı olan oyalanmak kelimesiyle ilgili örnek cümleler: