Vahşice öldürülmüşlerdi! Evli çiftin kafaları halen bulunamadı

Dehşete düşüren olay, 1 Temmuz Perşembe günü Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide gezen köpekler kesik bir ayak buldu. Durumun ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, toprağa gömülü şekilde çöp poşeti, poşetin içinde de parçalanmış halde iki kişinin cesedini buldu. Polis ekipleri, kadında göğüs silikonu, erkeğin kolunda ise ejderha dövmesi bulunması sonrasında yaptığı çalışma neticesinde cesetlerin, İran uyruklu 40 yaşındaki A.S. ile 39 yaşındaki M.Z.’ye ait olduğunu ve emlak işiyle uğraştıkları belirledi. Ekipler konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken yabancı uyruklu A.M. gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. İranlı karı kocanın Türkiye’de iş yeri olmadan zengin yabancılara emlakçılık hizmeti verdiklerinden yola çıkan polis ekipleri, cinayetin emlak komisyonu yüzünden anlaşmazlık sebebiyle işlendiği ihtimali üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda ekipler, öldürülen M.Z.’nin üvey kız kardeşi ve üvey kız kardeşinin sevgilisinin cinayette olağan şüpheli olarak görüldüklerine dair bulgulara ulaştı. Cinayetten kısa bir süre sonra üvey kız kardeş ve sevgilisinin İran’a kaçtığı öğrenilirken, polis ekipleri, şüphelileri sorgulamak için İnterpol aracılığı ile İran’dan iadelerini istedi.

Öte yandan, cesetlerin ilk bulunduğu bölgede yapılan çalışmalar neticesinde İran uyruklu 40 yaşındaki A.S. ile 39 yaşındaki M.Z.’ye ait olan cesetlerin kafaları hala bulunamadı. Yaklaşık bir aydır süren soruşturmada ekipler kayıp olan kafaları bulmak için titizlikle çalışıyor.

(İHA)