Vajinasına yaptırdığı dövmeyle gündeme gelmişti! Eleştirilere "Kız arkadaşı da oradaydı" cevabını verdi... 'Gerçekten acıdı'

İngiltere'nin en dövmeli kadını olarak sosyal medyada gündem yaratan Becky Holt, 2022 yılının Ağustos ayında cinsel organına yaptırdığı dövme videosuyla gündem olmuştu.

OnlyFans fenomenin vücudunun %95'ini dövmelerle kaplamak için 35.000 sterlin (1 milyon 402 bin TL) harcadığı biliniyor. Dövmesinin doğum gününü kutlamak için bir paylaşım yapan Holt sorulara cevap verdi.

Dövme sanatçısının o sırada bir ilişki içinde olduğunu ve tüm bunları kaydeden kişinin kız arkadaşı olduğunu açıkladı. 6.000'den fazla beğeni alan gönderisine Holt, "En tartışmalı dövmemin doğum günü kutlu olsun. 23 milyondan fazla izlenen orijinal videodan birkaç soruyu yanıtlamak için geldim. Evet gerçekten acıttı, gerçekten dövme yaptırdım. Vücudumun her yerinde dövme var ve o bölgeyi kendi haline bırakmak istemedim" dedi.