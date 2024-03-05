Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Vajinasına yaptırdığı dövmeyle gündeme gelmişti! Eleştirilere "Kız arkadaşı da oradaydı" cevabını verdi... 'Gerçekten acıdı'

    Vajinasına yaptırdığı dövmeyle gündeme gelmişti! Eleştirilere "Kız arkadaşı da oradaydı" cevabını verdi... 'Gerçekten acıdı'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    05.03.2024 10:30
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    'İngiltere'nin en dövmeli kadını' olarak tanımlanan Becky Holt geçtiğimiz yıllarda vajinasına dövme yaptırdığı anlarda çekilen bir videosunu paylaşarak manşetlerdeki yerini aldı. Tam 6 saat süren cinsel organ dövmesinin yıl dönümünde Holt merak edilen soruları yanıtladı. Dövme yapılırken gerçekten canının yandığını söyleyen Holt, görüntüleri dövme sanatçısının kız arkadaşının çektiğini belirtti.

    İngiltere'nin en dövmeli kadını olarak sosyal medyada gündem yaratan Becky Holt, 2022 yılının Ağustos ayında cinsel organına yaptırdığı dövme videosuyla gündem olmuştu.

    1

    OnlyFans fenomenin vücudunun %95'ini dövmelerle kaplamak için 35.000 sterlin (1 milyon 402 bin TL) harcadığı biliniyor. Dövmesinin doğum gününü kutlamak için bir paylaşım yapan Holt sorulara cevap verdi.

    kapak2

    Dövme sanatçısının o sırada bir ilişki içinde olduğunu ve tüm bunları kaydeden kişinin kız arkadaşı olduğunu açıkladı. 6.000'den fazla beğeni alan gönderisine Holt, "En tartışmalı dövmemin doğum günü kutlu olsun. 23 milyondan fazla izlenen orijinal videodan birkaç soruyu yanıtlamak için geldim. Evet gerçekten acıttı, gerçekten dövme yaptırdım. Vücudumun her yerinde dövme var ve o bölgeyi kendi haline bırakmak istemedim" dedi.

    İlginizi Çekebilir

    Muz dövmesi viral oldu! Kimse ne olduğunu anlamayamadı

    Muz dövmesi viral oldu! Kimse ne olduğunu anlamayamadı

     Eşinin yanına giren kadına müdahale etti

    Eşinin yanına giren kadına müdahale etti

     Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

     Erotik sitedeki pozları işinden eden öğretmen hâlâ çok cesur

    Erotik sitedeki pozları işinden eden öğretmen hâlâ çok cesur

     Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

    Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

    ChefGPT

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    İnanılmaz görüntü! 'Gizemli fetüs' gündem yarattıİnanılmaz görüntü! 'Gizemli fetüs' gündem yarattı
    Estetik yaptırdığı burnunun yeni görüntüsüne kendisi bile inanamadı Estetik yaptırdığı burnunun yeni görüntüsüne kendisi bile inanamadı
    Aracından bornozla indi! Sokak ortasında twerk yaptıAracından bornozla indi! Sokak ortasında twerk yaptı
    Anahtar Kelimeler:
    Vajina dövme
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Dün hesaplara yattı, çalışanlarına 29 maaş ikramiye verdi!

    Dün hesaplara yattı, çalışanlarına 29 maaş ikramiye verdi!

    Sabah programlarına çıkıyordu! Tehdit ve taciz skandalı: MOSSAD adına çalışıyormuş

    Sabah programlarına çıkıyordu! Tehdit ve taciz skandalı: MOSSAD adına çalışıyormuş

    İnanılmaz görüntü! 'Gizemli fetüs' gündem yarattı

    İnanılmaz görüntü! 'Gizemli fetüs' gündem yarattı

    Aracından bornozla indi! Sokak ortasında twerk yaptı

    Aracından bornozla indi! Sokak ortasında twerk yaptı

    Kursa koştu! 'Evimin direği elden gidiyor'

    Kursa koştu! 'Evimin direği elden gidiyor'

    Estetik yaptırdığı burnunun yeni görüntüsüne kendisi bile inanamadı

    Estetik yaptırdığı burnunun yeni görüntüsüne kendisi bile inanamadı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

    İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

    Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.