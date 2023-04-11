Vajinasında tam 3 buçuk yıl boyunca saç spreyinin kapağıyla yaşadı! Doktorları bile şaşkına çevirdi

Sırbistan’da yaşayan ismi açıklanmayan bir kadın henüz 19 yaşındayken cinsel organına saç spreyinin kapağını soktuktan sonra tam 3.5 yıl boyunca yabancı cisimle yaşadı. “Pediatrik ve Ergen Jinekolojisi” dergisinde yer alan tıbbi vaka doktorları da şaşkına çevirdi.

ÇIKARTMA GİRİŞİMLERİNDE BULUNDU

19 yaşındayken vajinasındaki yabancı cismi çıkartmak için girişimlerde bulunan kadın başarılı olamadı. Sağlığına yönelik olarak herhangi bir zararının dokunmadığını düşündüğü için yabancı cismi çıkartma girişimlerini bitiren genç kadın yıllar sonra idrarını tutma konusunda zorluk yaşadığını söyleyerek hastaneye başvurdu. Cinsel organından yabancı cismin çıkartılması için genç kadın acilen ameliyata alındı.