Vaka sayılarında patlama! Aşıya dirençli yeni varyant gözleri korkuttu

İngiliz Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) yetkililerinden koronavirüs salgınıyla ilgili endişe yaratan bir açıklama geldi. Güncel korona salgınını verilerini kamuoyu ile paylaşan yetkililer, Covid-19'un en çok mutasyona uğrayan türü olan Omicron varyantıyla ilgili bazı tahminlerinin doğru çıkmaya başladığını duyurdu.
Uzmanlar, özellikle daha önce koronaya yakalanmayla kazanılan bağışıklığa ve aşıya karşı dirençli olan Omicron varyantıyla birlikte, son bir haftada koronavirüs vakalarının yüzde 14 artış gösterdiğini açıkladı. Yetkililer, bu yeni dalganın bu kış sağlık sistemini bozabileceğini söyledi ve ''Yıkıcı bir dalganın başlangıcına tanık oluyor olabiliriz" dedi.
17 Eylül ile biten haftanın verilerini paylaşan yetkililer, bunun Temmuz ayının ortasındaki yaz dalgasından sonra ilk büyük sıçrama olduğunu aktardılar. Ayrıca Covid-19 testi sayısında da düşüş olduğuna dikkat çekerek, aşılara dirençli Omicron varyantının ciddi bir sorun yaratabileceğini belirttiler.
Covid-19 platformu ZOE uygulamasının kurucu ortaklarından Profesör Tim Spector, bu yeni dalgada yaşlı insanların bir önceki dalgadan daha erken etkileneceğini ve hastalanacağını öngördüklerini aktardı.
Birçok insan halen hükümetin rehberindeki semptomlara baktığını ancak bunların yanlış olduğunu söyleyen Spector, ''Şu an Covid-19'un üçte ikisi boğaz ağrısıyla başlıyor. Yüksek ateş ve koku kaybı artık nadir ve bu sebeple insanlar Covid-19'a yakalandıklarını düşünmüyor" diye konuştu ve bu durumun test sayısındaki düşüşü etkilediğini savundu.
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