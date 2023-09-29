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Vakalar patladı, okullar tatil edildi! Okulu ziyaret eden bakan da dehşete düştü: Pakistan'da 'kırmızı göz' alarmı

29.09.2023 13:24 | Son Güncelleme:
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Vaka sayıları patlak verdi, özellikle de çocuklarda görülen 'kırmızı göz' hastalığı bir ülkeyi fena etkisi altına aldı. Pakistan'ın Pencap Eyaleti'nde bir günde 13 bin vaka tespit edildi. Sayı bir haftada 40 bini aşarken bir aylık toplam vaka sayısı ise durumun vahametini ortaya koydu. Bakan Mohsin Naqvi, bir okula yaptığı ziyaretin ardından durumu "şoke edici" olarak niteledi.

Vakalar patladı, okullar tatil edildi! Okulu ziyaret eden bakan da dehşete düştü: Pakistan'da 'kırmızı göz' alarmı

'Kırmızı göz' salgını Pakistan'daki en son korkunun adı oldu. Salgın öyle boyutlara ulaştı ki okullar tatil edilmek durumunda kaldı. Vakaların artış hızındaki ivme büyük tedirginlik yarattı.

EN ÇOK ÇOCUKLARDA GÖRÜLÜYOR

Pencap Eyalet Valiliği 27 Eylül’de yaptığı açıklamada, özellikle çocuklarda salgın haline gelen ve kırmızı göz olarak bilinen konjonktivit hastalığı sebebiyle okulların pazartesi gününe kadar tatil edildiğini duyurdu. Gözün beyaz kısmında medyana gelen bir iltihaplanma olan konjonktivit, gözlerde kızarıklık, yanma, kaşıntı ve akıntıya sebep olan salgın bir hastalık olduğu belirtildi.

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BAKAN NAQVİ: DURUM ŞOKE EDİCİ

Yetkililer okulların pazartesi günü açılacağını ve durumun takip edileceğini ifade etti. Eyalet Geçici Bakanı Mohsin Naqvi, 27 Eylül’de bir okula yaptığı ziyarette durumun ‘şoke edici’ olduğunu ve neredeyse her sınıfta 5-6 çocuğun hastalıktan muzdarip olduğunu ifade etti.

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Pencap Eyalet Sağlık Yetkilileri, dün yaptıkları açıklamada bir gün içerisinde 13 bin yeni vaka tespit ettiklerini, bir hafta içerisinde de 40 binden fazla vaka olduğunu vurguladı. Bölgede eylül ayında toplamda 86 bin 133 kırmızı göz vakası olduğu kaydedildi.

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KIRMIZI GÖZ HASTALIĞI (KONJONKTİVİT) NEDİR?

Konjonktivit: Konjonktivit, gözün konjonktiva adı verilen ince dokusunun iltihaplanmasıdır. Bakteriyel, viral veya alerjik reaksiyonlara bağlı olarak ortaya çıkabilir. Kırmızı göz, yanma, sulanma, kaşıntı ve yapışkan göz akıntısı gibi semptomları vardır.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konjonktivit (kırmızı göz hastalığı) Pakistan

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