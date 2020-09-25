Vampir, cadı ve kurt adam sevdalılarına: Legacies konusu

Legacies konusu ve karakterleri ile aslında çok sevilen The Vampire Diaries ve The Originals dizilerinin spin-offu niteliğinde. Legacies'i anlamak için bu dizileri izlemiş olmak gerekmiyor ancak bu yapımları izleyenlerin daha çok keyif alacağını ve öyküye daha kısa sürede adapte olacaklarını söyleyebiliriz. Julie Plec; bilim kurgu, fantastik olarak kategorize edebileceğimiz dizinin yönetmenliğini, yapımcılığını ve senaristliğini üstleniyor. Spin-off dizisi niteliğinde olan Legacies oyuncuları da önceki dizilerde canlandırdıkları karakterlerle karşımıza çıkıyor. Legacies cast ekibinin performansı dizinin kısa sürede geniş bir kitle yakalamasında son derece etkili oldu. Reytinglere bakarak "Legacies dizi sektöründe yeni bir devam dizisi modası yaratacak." yorumları yapılıyor. Legacies Dizisi Konusu Legacies dizisi konusu, The Vampire Diaries ve The Originals dizilerinin spin-offu. Ancak Legacies'i izlemek için bu serileri izlemiş olmak gerekmiyor. Hikaye, The Vampire Diaries'ın da geçtiği Mystic Falls kasabasında başlıyor. Vampirler, kurt adamlar ve cadılar Salvatore Boarding School adındaki yatılı okulda buluşuyor. Öğrenciler, burada dürtülerini kontrol edip kahraman olmayı öğreniyor.

Legacies'de kurt adam, vampir ve cadı melezi olarak farklılığını ortaya koyan Hope Mikealson ve arkadaşlarının başından geçenleri anlatılıyor. Bu kadar farklı güce aynı anda sahip olan bir genç kızın sıradan bir hayatının olması beklenemez. Legacies Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Hope Mikaelson (Danielle Rose Russell) Legacies Hope Mikaelson karakteri, Klaus Mikaelson ve Hayley Marshall'ın 17 yaşındaki kızı. Karışık bir soydan gelen Hope Mikealson; bir kurt adam, vampir ve cadı melezi. Hope, adını babasının üvey kardeşinin son sözlerinden alıyor. Elijah Mikaelson, ölmeden önce Klaus'un yeni doğacak çocuğunun ailenin umudu olacağını söylüyor. Hope İngilizce'de umut anlamına gelmekte. Hope, kendi varlığını melez olması nedeniyle bir çeşit "kozmik hata" olarak görüyor. Karanlık aile geçmişi ve melezliği nedeniyle kendini pek de kabul edemeyen Hope, aslında içinde bulunduğu evrenin en güçlü karakterlerinden biri. Hope Mikaelson karakterini canlandıran Danielle Rose Russell ise Amerikalı, ünlü bir oyuncu. 1999 doğumlu Russell, ilk performansını 13 yaşında A Walk Among the Tombstones ile sergiledi. Güzel oyuncu Legacies'teki rolünden önce The Originals dizisinde de yer aldı.

Landon Kirby (Aria Shahghasemi) Legacies Landon karakteri olumlu özellikleriyle dikkat çekiyor. Oldukça sakin, anlayışlı, dürüst ve düşünceli bir karakter Landon. Sakin ve düşünceli mizacı çocukluğunda kendi kendine yetmeyi öğrenmek zorunda kalmasından kaynaklanıyor. Bir yetim olan Landon çok küçük yaşlarda grup içinde kendini arka planda tutmayı öğrendi ve bu şekilde bir konfor alanı oluşturdu. Landon, sürekli güçlerini keşfetmeye ve kuvvetlendirmeye çalışıyor. Legacies Aria Shahghasemi için yeteneğini gösterme imkanı sundu. Shahghasemi şimdiye kadar The Originals ve Legacies yapımları dışında oyunculuk yapmadı. Josie Saltzman (Kaylee Bryant) Alaric ve Jo'nun ikizlerinden biri olan Legacies Josie Saltzman karakteri, rasyonel bir yapıya sahip. Kardeşinin bipolar olması nedeniyle sürekli onu kontrol ediyor ve bir sorun gördüğünde ipleri eline alıyor. Sakin bir yapısı olan Josie, kardeşine göre sessiz bir karakter. Kardeşinin gergin durumlarında yanında olan Josie hemen ortamı sakinleştirmeye çalışıyor. Bu arada kendisi bir panseksüel. Çok sevilen Josie Saltzman karakterini canlandıran oyuncu ise Kaylee Bryant. Legacies Kaylee Bryant için de bir dönüm noktası oldu. 1997 doğumlu oyuncu Legacies'teki rolünden önce de pek çok yapımda yer aldı. 2011'den beri kendisini her yıl en az bir projenin içinde görüyoruz.

Lizzie Saltzman (Jenny Boyd) Legacies Lizzie Saltzman karakteri Josie'nin ikizi. Kardeşinin aksine, psikolojik problemleri ve kendini kontrol etmekteki güçlüğü nedeniyle hayatta biraz zorlanıyor. Lizzie tüm hayatını ikiz kardeşine yaslanarak geçiriyor. Dolayısıyla en büyük ihtiyacı, kardeşinden bağımsız biri olabilmek. Ancak bu durum bipolar olması nedeniyle bir hayli zor görünüyor. Lizzie, her ne kadar bazı olumsuz özelliklere sahip olsa da kendisi çok iyi bir dost. Arkadaşlarına yardım etmekten ve zor zamanlarında onların yanında olmaktan asla gocunmuyor. Lizzie, sevdikleri kötü hissettiğinde de muhteşem bir motivasyon kaynağına dönüşüyor. Jenny Boyd, bipolar bir karakteri ustaca canlandırdı. Legacies Jenny Boyd için yeteneğini sergileyebildiği bir proje oldu. Genç oyuncu Hex, Sunday Tide ve Vikings Guest gibi yapımlarda da yer aldı. Milton 'MG' Greasley (Quincy Fouse) MG, babası tarafından sürekli "mükemmel çocuk" baskısına maruz kaldı. Tüm hayatını ailesini memnun etmeye çalışarak geçirdi. Bu çabalar meyvesini de verdi. MG, mükemmel çocuk oluşuyla herkesin beğenisini topluyor. Yine de tüm bu baskıların etkisiyle MG, sevilmek için mükemmel çocuk olması gerektiğini sanıyor.