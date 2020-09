Vampir, cadı ve kurt adam sevdalılarına: Legacies konusu

Legacies konusu ve karakterleri ile aslında çok sevilen The Vampire Diaries ve The Originals dizilerinin spin-offu niteliğinde. Legacies'i anlamak için bu dizileri izlemiş olmak gerekmiyor ancak bu yapımları izleyenlerin daha çok keyif alacağını ve öyküye daha kısa sürede adapte olacaklarını söyleyebiliriz. Julie Plec; bilim kurgu, fantastik olarak kategorize edebileceğimiz dizinin yönetmenliğini, yapımcılığını ve senaristliğini üstleniyor.

Spin-off dizisi niteliğinde olan Legacies oyuncuları da önceki dizilerde canlandırdıkları karakterlerle karşımıza çıkıyor. Legacies cast ekibinin performansı dizinin kısa sürede geniş bir kitle yakalamasında son derece etkili oldu. Reytinglere bakarak "Legacies dizi sektöründe yeni bir devam dizisi modası yaratacak." yorumları yapılıyor.

Legacies Dizisi Konusu

Legacies dizisi konusu, The Vampire Diaries ve The Originals dizilerinin spin-offu. Ancak Legacies'i izlemek için bu serileri izlemiş olmak gerekmiyor. Hikaye, The Vampire Diaries'ın da geçtiği Mystic Falls kasabasında başlıyor. Vampirler, kurt adamlar ve cadılar Salvatore Boarding School adındaki yatılı okulda buluşuyor. Öğrenciler, burada dürtülerini kontrol edip kahraman olmayı öğreniyor.