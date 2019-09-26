Van cacığı tarifi

Van cacığı, klasik cacık tarifine göre susuz bir şekilde hazırlanır ve içine tereyağı eklenir. Alıştığımız cacık tadından farklıdır ve lezzetine doyum olmaz. Merak edenler için Van cacığının tarifini paylaşıyoruz, buyursunlar.

VAN CACIĞININ TARİFİ

Malzemeler:

Bir adet salatalık

Bir adet sivri biber

Bir su bardağı süzme yoğurt

40 gr lor peyniri

40 gr oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı

Tuz

Nane ve pul biber

VAN CACIĞI YAPILIŞI

Derin bir kase içinde tereyağı, lor peyniri ve süzme yoğurdu karıştırın.

Biber ve salatalığı oldukça minik bir şekilde doğrayıp yoğurtlu karışıma ilave edin.

Son olarak baharatları ve tuzu da ekleyerek karıştırın. Afiyet olsun.



