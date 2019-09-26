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Van cacığı tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 26.09.2019 16:03 | Son Güncelleme

Yemeklerin yanına enfes bir şekilde yakışan Van cacığının yapılışı da bir o kadar kolay. Yöresel mezelerden biri olan Van cacığı, lezzetinin yanı sıra sağlıklı bir atıştırmalık diyebiliriz. Siz de Van cacığı yapılışını merak ediyorsanız tarifimize bir göz atın...

Van cacığı tarifi

Van cacığı, klasik cacık tarifine göre susuz bir şekilde hazırlanır ve içine tereyağı eklenir. Alıştığımız cacık tadından farklıdır ve lezzetine doyum olmaz. Merak edenler için Van cacığının tarifini paylaşıyoruz, buyursunlar.

VAN CACIĞININ TARİFİ
Malzemeler:
Bir adet salatalık
Bir adet sivri biber
Bir su bardağı süzme yoğurt
40 gr lor peyniri
40 gr oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı
Tuz
Nane ve pul biber

VAN CACIĞI YAPILIŞI
Derin bir kase içinde tereyağı, lor peyniri ve süzme yoğurdu karıştırın.
Biber ve salatalığı oldukça minik bir şekilde doğrayıp yoğurtlu karışıma ilave edin.
Son olarak baharatları ve tuzu da ekleyerek karıştırın. Afiyet olsun.


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