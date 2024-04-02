Van'da seçim gerginliği devam ediyor! Ateş yakıp yolları kapattılar: Olaylar diğer illere de sıçradı

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, sabah saatlerinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının elinden alındığını açıkladı. Van DEM Parti binası önünde basın açıklaması yapılacağı bilgisi üzerine yüzlerce kişi parti binası önünde bir araya geldi.

Kalabalık ardından da “Kayyumlar bizi yıldıramaz”, “Baskılar bizi yıldıramaz”, “Abdullah Zeydan onurumuzdur”, “Van halkı oyuna ve iradene sahip çık" sloganları atarak yürüyüş yaptı. Kent merkezinde geniş güvenlik önlemi alan polis, basınçlı su ve gaz bombaları kullanarak kalabalığı dağıttı. Caddelerden ara sokaklara kaçan gruptakiler, çevik kuvvet ekipleri ve zırhlı araçlara taş attı. Polisin takip ettiği grup ara sokaklara girerek bölgeden uzaklaştı.

VAN'DAKİ OLAYLAR GECE DE DAVEM ETTİ

DEM Parti’den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala yaptığı itiraz üzerine geri alındığının açıklanmasının ardından gündüz başlayan protesto olayları, iftar saatinden sonra da devam etti. Kentin cadde ve sokaklarında bir araya gelen göstericilere polis basınçlı su ve biber gazı sıkarak müdahale etti. Bu arada Cumhuriyet Caddesi'nde iş yeri bulunan bir esnaf, kendisine iş yerini kapatması için uyarıda bulunan polis ekiplerine tepki gösterdi

OLAYLAR YÜKSEKOVA'YA DA SIÇRADI

Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının geri alınması, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de protesto edildi. İftar sonrası ilçenin Cengiz Topel caddesinde bir araya gelen grup, yürüyüş yapmak isteyince polis müdahale etti. Basınçlı su ve biber gazı ile yapılan müdahale sonrası gruptakiler ara sokaklara dağıldı. İlçedeki olaylar yer yer devam ediyor.

ÇIKAN ARBEDEDE BİRÇOK KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Siirt’te, DEM Parti il binası önünde toplanan kalabalık, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın memnu hakkının geri alınması protesto Saat Kulesi önüne kadar yürüyüş yaparak basın açıklaması yapmak istedi.

Polis, yürüyüşe izin vermedi. Uyarılara rağmen Abdullah Zeydan lehine sloganlar atarak yürüyüşe geçen gruba polis müdahale etti. Ara sokaklara kaçan gruptakilerin bazılar polise taş attı. Çıkan arbedede birçok kişi gözaltına alındı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





