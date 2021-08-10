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  4. Van'da düğün konvoyun önünü trenle kesen iki makinist şaşkına çevirdi

Van'da düğün konvoyun önünü trenle kesen iki makinist şaşkına çevirdi

10.08.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da iki makinist, yoldan geçen düğün konvoyunun önünü bahşiş için trenle kesti.

Geçtiğimiz gün Özalp ilçesinde iki makinist düğün konvoyundan bahşiş almak için sıra dışı bir yöntem kullandı.

DÜĞÜN KONVOYUNU GÖRÜNCE TRENİ DURDURDULAR

Van Kapıköy Gümrük Kapısı güzergahı üzerinde çalışan tren, hemzemin geçide yaklaştığında makinistin düğün konvoyunu görmesiyle durdu. Trenin durmasıyla iki makinist lokomotifinden dışarı çıktı. Konvoydakilerden bahşiş isteyen makinistler, bahşişi aldıktan sonra güzergahlarına devam etti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Olayın görüntüleri daha sonra sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı. Paylaşımlar kısa sürede büyük beğeni aldı.

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Van
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