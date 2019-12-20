Van Devlet Tiyatrosu seyirci sayısını artırıyor

NECAT HAZAR - Her yıl binlerce turisti ağırlayan, sosyal ve kültürel etkinliklerle de adından adından söz ettiren Van'da tiyatroya ilgi arttı.

Van Devlet Tiyatrosu (VDT) Müdürü Gül Urgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıl önce 25 bin 131 seyirciyle perdelerini kapattıklarını, geçen sene ise bu sayının 46 bin 825'e yükseldiğini söyledi.

Tiyatroya artan ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Urgan, "Bu yıl sezon ekimde başladı. Kasım sonu itibarıyla 12 bin 891 izleyiciye ulaştık. Bu da gösteriyor ki bölgede huzur ortamının oluşması, vatandaşı rahat gezip sosyal yaşantısını rahat yaşayacağı bir hale getirdi." dedi.

Çok kapsamlı bir sanat türü olmasının da tiyatroya ilgiyi artırdığına işaret eden Urgan, "Birçok şeyle mücadele etmek için aslında sanata çok ihtiyacımız var. Seyircinin tek beklentisi vardı, kendilerine ait bir şey görmek. Biz de ona hizmet etmeye çalışıyoruz. Van'ın tiyatroya ihtiyacı var, bizim de Van halkına ihtiyacımız var. Bir araya gelmediğimiz sürece bir şey yapamayız." ifadelerini kullandı.