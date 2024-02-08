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  4. Var Mısın Yok Musun'la ünlenen Mevlüt'ün son haline yorum yağdı! "Saçlar beyazlamış"

Var Mısın Yok Musun'la ünlenen Mevlüt'ün son haline yorum yağdı! "Saçlar beyazlamış"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.02.2024 15:07 | Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu yaptığı Var Mısın Yok Musun programıyla tanınan Mevlüt Acaroğlu son halini paylaştı. Yarışmadan 10 TL kazanan Mevlüt'e yıllar acımadı. Artık emlak işi yapan eski yarışmacıya yorum yağdı.

Acun Ilıcalı'nın sunduğu unutulmaz program Var Mısın Yok Musun ile ünlenen isimlerden biri de Mevlüt Acaroğlu idi. Konyalı Mevlüt Acaroğlu, yarışmadan 10 TL kazanmasına rağmen çok tanındı, sevildi ve şansı yaver gitti.

Annesiyle reklam filmlerinde oynayan ve daha sonra Ana Kuzusu adlı bir programı da sunan Mevlüt artık ekranlardan uzakta bir hayat yaşıyor.

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Evlenen ve bir çocuğu olan Acaroğlu yeni mesleğiyle de oldukça yoğun.

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Şimdilerde emlak danışmanlığı yapan Mevlüt'ün son haline yorum yağdı. Var Mısın Yok Musun Mevlüt'ü görenler "Saçlar beyazlamış", "Yaşlılık gelmiş adama", "Vay be abim yaşlandın" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Acaroğlu Acun Ilıcalı
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