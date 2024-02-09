BİM'e tıraş makinesi, şarjlı diş fırçası geliyor! 9 Şubat BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri

Akıllı TV, yazıcı, polar üst, oyuncak ve aklınıza gelebilecek daha pek çok ürün BİM'in 9 Şubat 2024 Cuma Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu ile alışveriş severlerle buluştu. Bu hafta da elektronik, moda, ev yaşam ve daha birçok kategoride uygun fiyatlı ürünlerin dikkat çektiği BİM'in Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nda neler var diye merak ediyorsanız işte detaylar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

LG TV, HP yazıcı ve dahası! Elektronik kategorisi yine dolu dolu

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

iPhone modellerinde %30'a varan indirimi görmek için buraya tıklayın.

HP bilgisayarlar indirime girdi, işte burada!

JBL kulaklık modellerindeki fırsatları görmek için buraya tıklayın.

Tıraş makinesinden epilatöre, şarjlı diş fırçasından göz altı masaj aletine kişisel bakım ürünleri burada!

Sizin için kişisel bakım kategorisinde seçtiklerimiz

Mutfağınıza, buzdolabınıza düzen getirecek Tupperware ürünlerini görmek için buraya tıklayın.

Ve pratikliğine hayran kalacağınız ürünler

Sizin için pratik gereçler kategorisinde seçtiklerimiz

Mutfak kategorisi de yine dopdolu!

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Stanley termoslarda kaçırılmayacak indirim, buraya tıklayarak görün.

TAÇ kalitesiyle tanışmanın tam zamanı! İndirimli TAÇ ürünleri burada!

Lava döküm tencereler, tavalar da indirimli fiyatlarla burada sizleri bekliyor.

Ev giyimde rahatlık arayanlar buraya

Sizin için ev giyim kategorisinde seçtiklerimiz

Birbirinden havalı ve rahat pijama takımları burada!

Sıcacık tutacak polar modellerini keşfetmek için buraya tıklayın.

Bu hafta da çocukları unutmamışlar! İşte çeşit çeşit oyuncaklar

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Barbie, Fisher Price, Hot Wheels... Çocukların çok sevdiği oyuncaklarda avantajlı fiyatları görmek için buraya tıklayın.

Çocukların favorisi LEGO setlerindeki indirimleri buraya tıklayarak keşfedin.

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