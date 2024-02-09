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  4. BİM'e tıraş makinesi, şarjlı diş fırçası geliyor! 9 Şubat BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri

BİM'e tıraş makinesi, şarjlı diş fırçası geliyor! 9 Şubat BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
09.02.2024 12:10 | Son Güncelleme:
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BİM'in 9 Şubat 2024 tarihli Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu yayınlandı. Alışveriş tutkunlarının heyecanla beklediği BİM'in aktüel indirim kataloğunda bu hafta da her ihtiyaca uygun ürünler yer alıyor ve bu ürünler indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte 9 Şubat Cuma tarihli BİM Aktüel Kataloğu!

BİM'e tıraş makinesi, şarjlı diş fırçası geliyor! 9 Şubat BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri

Akıllı TV, yazıcı, polar üst, oyuncak ve aklınıza gelebilecek daha pek çok ürün BİM'in 9 Şubat 2024 Cuma Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu ile alışveriş severlerle buluştu. Bu hafta da elektronik, moda, ev yaşam ve daha birçok kategoride uygun fiyatlı ürünlerin dikkat çektiği BİM'in Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nda neler var diye merak ediyorsanız işte detaylar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

A101'e Columbia montlar, marka parfüm ve saatler geliyor A101'e Columbia montlar, marka parfüm ve saatler geliyor

LG TV, HP yazıcı ve dahası! Elektronik kategorisi yine dolu dolu

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Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

iPhone modellerinde %30'a varan indirimi görmek için buraya tıklayın.

HP bilgisayarlar indirime girdi, işte burada!

JBL kulaklık modellerindeki fırsatları görmek için buraya tıklayın.

Tıraş makinesinden epilatöre, şarjlı diş fırçasından göz altı masaj aletine kişisel bakım ürünleri burada!

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Sizin için kişisel bakım kategorisinde seçtiklerimiz

Mutfağınıza, buzdolabınıza düzen getirecek Tupperware ürünlerini görmek için buraya tıklayın.

Ve pratikliğine hayran kalacağınız ürünler

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Sizin için pratik gereçler kategorisinde seçtiklerimiz

Mutfak kategorisi de yine dopdolu!

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Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Stanley termoslarda kaçırılmayacak indirim, buraya tıklayarak görün.

TAÇ kalitesiyle tanışmanın tam zamanı! İndirimli TAÇ ürünleri burada!

Lava döküm tencereler, tavalar da indirimli fiyatlarla burada sizleri bekliyor.

Ev giyimde rahatlık arayanlar buraya

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Sizin için ev giyim kategorisinde seçtiklerimiz

Birbirinden havalı ve rahat pijama takımları burada!

Sıcacık tutacak polar modellerini keşfetmek için buraya tıklayın.

Bu hafta da çocukları unutmamışlar! İşte çeşit çeşit oyuncaklar

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Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Barbie, Fisher Price, Hot Wheels... Çocukların çok sevdiği oyuncaklarda avantajlı fiyatları görmek için buraya tıklayın.

Çocukların favorisi LEGO setlerindeki indirimleri buraya tıklayarak keşfedin.

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