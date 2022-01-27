Var mısın Yok musun'un Hamdi Bey'i bakın kim çıktı! Duyanlar şaştı kaldı

Bir döneme damga vuran Var mısın Yok musun programında, Acun Ilıcalı'nın 'Hamdi Bey' olarak hitap ettiği o ismin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız.

Yarışmacıların ve izleyicinin aramasını merakla beklediği Hamdi Bey, Acun Ilıcalı'nın Acun Firarda programında da birlikte çalıştığı Birol Doğan'dan başkası değil. Acun Firarda programında ise 'Feridun' takma adını kullanan Birol Doğan, Acun Ilıcalı'nın sağ kolu olarak biliniyor.

Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Birol Doğan'ın hayatına dair detaylar ne yazık ki mevcut değil.

Birol Doğan, Exatlon, Survivor, Survivor Panorama gibi diğer Acun Medya yapımlarının da kamera arkasında çalıştı.

Geçtiğimiz aylarda Birol Doğan'ın, Acun Medya ile yollarını ayırdığı iddia edilmişti.

Birol Doğan, hayatına dair kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.



