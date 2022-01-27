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Var mısın Yok musun'un Hamdi Bey'i bakın kim çıktı! Duyanlar şaştı kaldı

27.01.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların unutulmaz yarışma programı Var mısın Yok musun'da yarışmacılara para teklif eden Hamdi Bey bakın kim çıktı.

Var mısın Yok musun'un Hamdi Bey'i bakın kim çıktı! Duyanlar şaştı kaldı

Bir döneme damga vuran Var mısın Yok musun programında, Acun Ilıcalı'nın 'Hamdi Bey' olarak hitap ettiği o ismin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız.

Yarışmacıların ve izleyicinin aramasını merakla beklediği Hamdi Bey, Acun Ilıcalı'nın Acun Firarda programında da birlikte çalıştığı Birol Doğan'dan başkası değil. Acun Firarda programında ise 'Feridun' takma adını kullanan Birol Doğan, Acun Ilıcalı'nın sağ kolu olarak biliniyor.

Var mısın Yok musun'un Hamdi Bey'i bakın kim çıktı! Duyanlar şaştı kaldı

Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Birol Doğan'ın hayatına dair detaylar ne yazık ki mevcut değil.

Var mısın Yok musun'un Hamdi Bey'i bakın kim çıktı! Duyanlar şaştı kaldı

Birol Doğan, Exatlon, Survivor, Survivor Panorama gibi diğer Acun Medya yapımlarının da kamera arkasında çalıştı.

Var mısın Yok musun'un Hamdi Bey'i bakın kim çıktı! Duyanlar şaştı kaldı

Geçtiğimiz aylarda Birol Doğan'ın, Acun Medya ile yollarını ayırdığı iddia edilmişti.

Var mısın Yok musun'un Hamdi Bey'i bakın kim çıktı! Duyanlar şaştı kaldı

Birol Doğan, hayatına dair kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Var mısın Yok musun'un Hamdi Bey'i bakın kim çıktı! Duyanlar şaştı kaldı


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Anahtar Kelimeler:
TV8 Acun Ilıcalı
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