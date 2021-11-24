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Vaspurakan nerede? Alparslan dizisindeki Vaspurakan hangi ülkede?

24.11.2021 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünde katliam yerinde Yannis’in armasını bulmuş olan Alparslan, büyük bir öfkeyle Vaspurakan Kalesi’ne hesap sormaya gitmişti. Dizide yer alan bu sahne sonrasında izleyiciler hızla Vaspurakan'ın nerede ve hangi ülkede olduğunu merak ediyor. Peki Vaspurakan nerede, hangi ülkede? İşte ayrıntılar ve konumu...

Vaspurakan nerede? Alparslan dizisindeki Vaspurakan hangi ülkede?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Alparslan, büyük bir öfkeyle Vaspurakan Kalesi’ne hesap sormaya gitmişti. Dizidedeki bu yerin hangi ülkede olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Vaspurakan nerede, hangi ülkede?

VASPURAKAN NEREDE?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde adı geçmekte olan Vaspurakan, Van Gölü merkezli bağımsız bir krallık olarak biliniyor. Van Gölü üzerinde bulunan Akdamar adasındaki 1,100 yıllık Akdamar Kilisesi, Ermeni Vaspurakan Kralı I. Gagik tarafından 915-921 yılları arasında Keşiş Menuel'e inşa ettirilmiştir.

Bu yer, Büyük Ermenistan Krallığı'nın ilk ve en büyük eyaletiydi ve daha sonra Orta Çağ'da Van Gölü merkezli bağımsız bir krallık oldu. Günümüzde ise Türkiye'nin kuzeydoğusu ile İran'ın kuzey batısında yer almaktadır ve Ermeni uygarlığının beşiği olarak kabul edilmektedir.

Van Gölü üzerinde yer alan Akdamar adasındaki 1,100 yıllık Akdamar Kilisesi, Ermeni Vaspurakan Kralı I. Gagik tarafından 915-921 yılları arasında Keşiş Menuel'e inşa ettirilmiştir. Bu tarihi kilise Ermeniler için oldukça önemlidir.13. yüzyılda Vaspurakan'ın bir kısmı Ermeni kökenli Gürcistan Krallığı hanedanı Zakaryan-Mhargrdzeli tarafından ele geçirilmiştir. Fakat kısa süre sonra Moğollar, ardından Osmanlı Türkleri tarafından fethedilmiştir.


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Anahtar Kelimeler:
Ermenistan
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