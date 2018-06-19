Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz eşi hamileyken Filiz Aker tarafından vurularak yaşamını yitirmişti. Vatan Şaşmaz’ın bebeği geçen şubatta dünyaya geldi.

2 AYDIR MEZARINA GİTMİYOR

Babalar Günü’nde gözler oyuncunun eşi Yasemin Adalı’yı Vatan Şaşmaz’ın mezarının başında aradı. Ancak Yasemin Adalı’nın yaklaşık 2 aydır eşinin mezarını ziyaret etmediği öğrenildi.

MEZARINDA KURUMUŞ TEK BİR GÜL VAR

Vatan Şaşmaz’ın Kanlıca Mezarlığı’ndaki kabrinin üzerindeki kurumuş tek gülü ise annesi Safiye Şaşmaz’ın bayram ziyareti sırasında bıraktığı söylendi.

Öte yandan Yasemin Adalı’nın Vaniköy Andiçen Evleri’ndeki boğaz manzaralı lüks evinden yaklaşık iki ay önce başka bir adrese taşındığı da söylenenler arasında.

