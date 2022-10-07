Vatandaş taksicilerden şikayetçi: Herkes kaldırımda bekliyor, kötü kelimeler kullanıyorlar

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, kısa mesafe yolcusu almayan ve müşteri seçen taksi şoförlerine yönelik denetim yaptı. Denetimler kapsamında Mecidiyeköy’de taksiler tek tek durduruldu. Taksi şoförlerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edildi. Evraklarında eksik olan şoförlere cezai işlem uygulandı.

"TAKSİLER DURMADI, YÜRÜMEK ZORUNDA KALDIM"

Taksiye binemediğini söyleyen Dursun Cengiz "Taksiler boş geçiyor ama, almıyorlar. Değişim yapacağız diyorlar. Öğlen saatlerinde bütün müşteriler kaldırımda bekliyorlar. Biz taksiye binmek istiyoruz ama, bize kötü kelimeler kullanıyorlar. Ne olacak bu taksilerin hali? Taksilerden çok şikayetçiyiz. Uzun yol ve yabancı olunca gelin diyorlar. Müşteri seçiyorlar. Kısa mesafe almıyorlar. Taksiye binmek için bir saattir bekliyorum. Kaç tanesine el ettim almadılar. Şimdi de yürümek zorunda kalıyorum" dedi.

(DHA)

