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Vatandaş taksicilerden şikayetçi: Herkes kaldırımda bekliyor, kötü kelimeler kullanıyorlar

07.10.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de trafik polisleri, kısa mesafe yolcusu almayan ve müşteri seçen taksi şoförlerinin tespit edilmesi için denetim yaparken, taksilerin durmamasından şikayetçi olan bir yolcu, "Taksiye binmek için bir saattir bekliyorum. Kaçına el işareti yaptım, almadılar. Yürümek zorunda kaldım. Bütün müşteriler kaldırımda bekliyorlar. Biz taksiye binmek istiyoruz ama, bize kötü kelimeler kullanıyorlar. Ne olacak bu taksilerin hali?'' dedi.

Vatandaş taksicilerden şikayetçi: Herkes kaldırımda bekliyor, kötü kelimeler kullanıyorlar

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, kısa mesafe yolcusu almayan ve müşteri seçen taksi şoförlerine yönelik denetim yaptı. Denetimler kapsamında Mecidiyeköy’de taksiler tek tek durduruldu. Taksi şoförlerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edildi. Evraklarında eksik olan şoförlere cezai işlem uygulandı.

"TAKSİLER DURMADI, YÜRÜMEK ZORUNDA KALDIM"

Taksiye binemediğini söyleyen Dursun Cengiz "Taksiler boş geçiyor ama, almıyorlar. Değişim yapacağız diyorlar. Öğlen saatlerinde bütün müşteriler kaldırımda bekliyorlar. Biz taksiye binmek istiyoruz ama, bize kötü kelimeler kullanıyorlar. Ne olacak bu taksilerin hali? Taksilerden çok şikayetçiyiz. Uzun yol ve yabancı olunca gelin diyorlar. Müşteri seçiyorlar. Kısa mesafe almıyorlar. Taksiye binmek için bir saattir bekliyorum. Kaç tanesine el ettim almadılar. Şimdi de yürümek zorunda kalıyorum" dedi.

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(DHA)

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Taksici Şişli
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