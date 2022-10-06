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Taksiciler mutlu, vatandaş isyanda! Telefondaki 'bahşiş' seçeneği ortalığı karıştırdı: Ne münasebet

06.10.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sık sık gündeme gelen taksici sorununa bir kriz daha eklendi. Kent genelinde vatandaşların taksi bulmakta zorlandığı, taksicilerin yabancı uyruklu müşterileri gidecekleri yere götürdüğü iddia edilirken, bir mobil uygulama telefondan taksi çağırılırken yolcuya, 'Bahşişli çağır' seçeneği sundu. Taksi şoförleri bu durum karşısında mutlu olsa da yolcular isyan etti. Bir vatandaş, ''Ne münasebet. Ben çevirince o gelecek ve gideceğim yere götürecek. Olmaz öyle'' dedi.

Taksiciler mutlu, vatandaş isyanda! Telefondaki 'bahşiş' seçeneği ortalığı karıştırdı: Ne münasebet

İstanbul genelindeki taksi sorunu, mobil uygulamayla vatandaşları adeta isyan noktasına getirdi. Bir mobil uygulama telefondan taksi çağırılırken yolcuya 'Bahşişli çağır' seçeneği sundu. İddia edildiğine göre yolcular taksiyi çağırmadan önce 'Bahşişli çağır' butonuna tıklamak zorunda kalacak. 8, 12, ve 15 TL seçeneklerinden birine tıklayan vatandaş taksiyi çağırabilecek. 'Bahşişli çağır' seçeneğinin altındaki açıklamada ise, 'Sürücün bahşiş vereceğini önceden bilir ve sana taksi bulmamız kolaylaşır' yazıyor.

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''NE MÜNASEBET!''

Söz konusu durum karşısında Show Haber'e konuşan bir vatandaş, ''Bunu kabul etmem. Zaten taksi konusunda mağduruz. Bir de bahşiş mi ödeyeceğiz?'' dedi. Başka biri de, ''Taksimetre açık geliyorlar zaten. Hem müşteri seçiyorlar. Hem de bahşiş mi vereceğiz. Ne münasebet. Ben çevirince o gelecek ve gideceğim yere götürecek'' ifadelerini kullandı.

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''MÜŞTERİYE DAHA HIZLI GİDERİZ''

Taksiciler ise bu uygulama karşısında mutlu olan tarafta. Mikrofon uzatılan taksicilerden biri, ''Ek gelir olur. Mutlu oluruz. Müşteriye daha hızlı gideriz'' derken, bir diğer taksici, ''Bahşişten kim mutlu olmaz. İyi olur'' açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Taksici İstanbul taksi
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