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  4. Vatandaşlar evlerine kapandı! Yetkililerden o il için önemli uyarı: Dışarı çıkmayın

Vatandaşlar evlerine kapandı! Yetkililerden o il için önemli uyarı: Dışarı çıkmayın

02.06.2022 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün de uyarılarda bulunduğu Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, Şanlıurfa ve sınır ilçelerinde etkili oldu. Tozdan etkilenmemek için vatandaşlar evlerine kapanırken yetkililer vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Buna göre solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunan kişilerin tozdan etkilenmemek için pencerelerini kapatmaları ve dışarı çıkmamaları gerektiği belirtildi. Öte yandan Adıyaman'da ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde de toz bulutu etkili oldu.

Vatandaşlar evlerine kapandı! Yetkililerden o il için önemli uyarı: Dışarı çıkmayın

Meteorolojinin Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısının ardından Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde, Suriye üzerinden gelen toz taşınımı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

EVLERİNE KAPANDILAR

Gökyüzü kızıla boyanırken vatandaşlar tozdan etkilenmemek için evlerine kapandı.

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VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI: DIŞARI ÇIKMAYIN

Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte yetkililer solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunanları tozdan etkilenmemeleri için kapı ve pencerelerini kapatıp, dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

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ADIYAMAN'DA GÖRÜŞ MESAFESİNİ DÜŞÜRDÜ

Adıyaman'da öğlen saatlerinden itibaren etkisini sürdüren toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü.

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Karadağ ormanlık alanları toz taşınımı nedeniyle görünmez hale geldi.

Toz bulutu, pencere ve balkonların yanı sıra araçların üzerinin de tozla kaplanmasına neden oldu.

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HATAY'DA DA ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Hatay’ın İskenderun ilçesi de Suriye üzerinden gelen toz taşınımının etkisi altına girdi.

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Öğleden sonra etkili olan toz bulutu havanın kararmasına neden oldu. İskenderun merkezde ve körfezde toz taşınımı etkisini artırıyor. (İHA/AA/DHA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye Şanlıurfa
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