Vatanım Sensin'den Şahin Tepesi'ne romantizm geçişi!

Vatanım Sensin’de Türk kızı Hilal ile Yunan subayı Leon aşkı hem Boran Kuzum’a hem de Miray Daner’e büyük hayran kitlesi oluşturdu. Boran Kuzum şimdilerde Aybüket Pusat ile ekran karşısında. Yine imkansız bir aşka doğru yelken açıyor. Şahin Tepesi’nde zengin, şımarık ve çapkın Efe Akdora karakterine hayat veriyor. Ama ilerleyen bölümlerde hayatının aşkı olacak olan Verda ile karşılaşıyor. Verda, Efe’nin aksine kendinden çok doğayı ve hayvanları önemsiyor. Bu iki gencin anneleri Melek ile Tuna ise birbirine düşman. Bu iki kadın aynı evde büyüyor. Melek yıllar sonda babası tarafından evlatlıktan reddedilince tüm servet yönetimi Tuna’ya geçiyor. Tabi Melek’in babası ölene kadar. Mirasın açıklanmasıyla Melek yeniden Tuna’nın hayatına giriyor. İşte Verda da annesi ile birlikte İzmir’den İstanbul’a bu şekilde geliyor.

Tuna klasik bir erkek annesi ve oğluna hiçbir kadını yakıştıramıyor. Verda’yı ise oğlu ile yan yana bile düşünemiyor. Melek, Tuna’nın iğneliyici sözleri ve kötülüğünden dolayı kızının asla Efe ile görüşmesini istemiyor. Ama hayat bir şekilde Verda ile Efe’yi bir araya getiriyor. Efe o çapkın, umursamaz tavrından uzaklaşıp sevgi dolu bir adama dönüşüyor. Vatanım Sensin’deki Leon da Hilal’i tanıyana dek sadece ülkesine hizmet eden kuralcı bir subaydı. Yani aşk onu ‘aşık olunacak adam’ şekline soktu.