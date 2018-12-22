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Vatanım Sensin'den Şahin Tepesi'ne romantizm geçişi!

DİZİ HABERLERİ  | 22.12.2018 13:20 | Son Güncelleme

Boran Kuzum yine imkansız bir aşkla ekrana kilitliyor. Ay Yapım imzalı ‘Şahin Tepesi’ dizisinde Efe karakterini canlandıran Kuzum 5. bölümde aşka teslim oldu. Vatanım Sensin'de Hilal ile yaşadığı aşk ile milyonların kalbini kazanmıştı. İşte Boran Kuzum'un yeni dizisinde Aybüke Pusat'ın canlandırdığı Verda karakteri ile yakınlaştığı aşk dolu o sahneler...

Vatanım Sensin’de Türk kızı Hilal ile Yunan subayı Leon aşkı hem Boran Kuzum’a hem de Miray Daner’e büyük hayran kitlesi oluşturdu. Boran Kuzum şimdilerde Aybüket Pusat ile ekran karşısında. Yine imkansız bir aşka doğru yelken açıyor. Şahin Tepesi’nde zengin, şımarık ve çapkın Efe Akdora karakterine hayat veriyor. Ama ilerleyen bölümlerde hayatının aşkı olacak olan Verda ile karşılaşıyor. Verda, Efe’nin aksine kendinden çok doğayı ve hayvanları önemsiyor. Bu iki gencin anneleri Melek ile Tuna ise birbirine düşman. Bu iki kadın aynı evde büyüyor. Melek yıllar sonda babası tarafından evlatlıktan reddedilince tüm servet yönetimi Tuna’ya geçiyor. Tabi Melek’in babası ölene kadar. Mirasın açıklanmasıyla Melek yeniden Tuna’nın hayatına giriyor. İşte Verda da annesi ile birlikte İzmir’den İstanbul’a bu şekilde geliyor.

Tuna klasik bir erkek annesi ve oğluna hiçbir kadını yakıştıramıyor. Verda’yı ise oğlu ile yan yana bile düşünemiyor. Melek, Tuna’nın iğneliyici sözleri ve kötülüğünden dolayı kızının asla Efe ile görüşmesini istemiyor. Ama hayat bir şekilde Verda ile Efe’yi bir araya getiriyor. Efe o çapkın, umursamaz tavrından uzaklaşıp sevgi dolu bir adama dönüşüyor. Vatanım Sensin’deki Leon da Hilal’i tanıyana dek sadece ülkesine hizmet eden kuralcı bir subaydı. Yani aşk onu ‘aşık olunacak adam’ şekline soktu.

EFE İLE VERDA’NIN YAKINLAŞTIĞI ANLAR

Şahin Tepesi dizisinin yayınlanan son bölümünde; Ayça’nın ağabeyi Mehmet’in tuzağına düşen Verda, tehlike dolu anlar yaşadı. Bu sırada oradan geçen Efe, Verda’nın yardımına yetişirken Mehmet’in bıçak darbesinden kaçamadı ve kolu sıyrıldı. Efe’nin kurtardığı Verda, onun koluna pansuman yaparken ikili arasında romantik dakikalar yaşandı. Verda karşısında büyülenen Efe’nin Verda’yı boynundan öptüğü an bölümün unutulmaz anlarından biri oldu.

LEON İLE HİLAL AŞKI

Milli Mücadele döneminde İzmir’e işgal birlikleri ile beraber gelen Yunan Subay Leon, Türk direnişçiler arasında ön sıralarda yer alan korkusuz Hilal ile büyük bir aşk yaşar. Gizlice yaşanan bu aşk çok ağır sınavlardan geçer. Leon, Hilal’in tüm yokuşa sürmelerine rağmen aşkına sahip çıkar. İşte Boran Kuzum’un oynadığı Leon’un bu karakteristik özelliği ona sayısız kadın hayran kazandırdı.

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şahin tepesi aybüke pusat burhan kuzum

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