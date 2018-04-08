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Vatanım Sensin’in Hilal'i Miray Daner'in çocukluk fotoğrafı

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.04.2018 09:51 | Son Güncelleme

Şu sıralar Vatanım Sensin’deki Hilal rolüyle fırtınalar estiren Miray Daner, genç yaşına rağmen kariyerine birçok rol sığdırdı.

Vatanım Sensin’in Hilal'i genç oyuncu Miray Daner dizi setlerinde büyüdü. Bakın Miray Daner daha önce nerede oynamış!

Miray Daner büyüdü

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Şimdilerde Vatanım Sensin dizisinde Hilal karakterini canlandıran Miray Daner epey popüler bir isim...
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Her ne kadar biz onu Medcezir ve Vatanım Sensin dizilerinden de hatırlasak o çok daha önceden girmişti hayatımıza...
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İşte Miray Daner'in çocukluk fotoğrafı... Miray Daner bu fotoğraflar çekildiğinde Papatyam dizisinde oynuyordu.
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Miray Daner 15 Ocak 1999 İstanbul doğumlu. Oğlak burcu. Küçüklüğünden beri oyuncu olmak en büyük hayaliydi.
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İlk olarak oyunculuğa Bez Bebek dizisindeki ufak bir rolle başladı.
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Daha sonra 2009 - 2011 yılları arasında yayınlanan Papatyam dizisinde 121 bölüm boyunca Metin Akpınar'ın torunu Gonca'yı canlandırdı.
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Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü mezunu, çello çalıyor ve enstrümanını çok seviyor.
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Miray Daner vatanım sensin hilal

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