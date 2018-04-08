Vatanım Sensin’in Hilal'i Miray Daner'in çocukluk fotoğrafı

Vatanım Sensin’in Hilal'i genç oyuncu Miray Daner dizi setlerinde büyüdü. Bakın Miray Daner daha önce nerede oynamış!
Miray Daner büyüdü
1 / 9
Şimdilerde Vatanım Sensin dizisinde Hilal karakterini canlandıran Miray Daner epey popüler bir isim...
2 / 9
Her ne kadar biz onu Medcezir ve Vatanım Sensin dizilerinden de hatırlasak o çok daha önceden girmişti hayatımıza...
3 / 9
İşte Miray Daner'in çocukluk fotoğrafı... Miray Daner bu fotoğraflar çekildiğinde Papatyam dizisinde oynuyordu.
4 / 9
Miray Daner 15 Ocak 1999 İstanbul doğumlu. Oğlak burcu. Küçüklüğünden beri oyuncu olmak en büyük hayaliydi.
5 / 9
İlk olarak oyunculuğa Bez Bebek dizisindeki ufak bir rolle başladı.
6 / 9
Daha sonra 2009 - 2011 yılları arasında yayınlanan Papatyam dizisinde 121 bölüm boyunca Metin Akpınar'ın torunu Gonca'yı canlandırdı.
7 / 9
Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü mezunu, çello çalıyor ve enstrümanını çok seviyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum