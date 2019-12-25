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Vatikan'da geleneksel Noel ayini yapıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 25.12.2019 03:02 | Son Güncelleme

Vatikan'da geleneksel Noel ayini yapıldı

VATİKAN (AA) - Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı dolayısıyla Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un yönettiği Noel ayini yapıldı.

Aziz Petrus Bazilikası'nda yapılan Noel ayini, Katolik Kilisesine bağlı monsenyörler, kardinaller ve Papa'nın gelişiyle başlarken, ruhani lider ayine katılanları takdis etti.

Papa Franciscus, ayinde yaptığı konuşmada, Hz. İsa'yı andı.

Ayinde Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Can Mutluer hazır bulunurken, çok sayıda Vatikan’a akredite büyükelçi, geleneksel Noel ayinini kendilerine ayrılan bölümden takip etti.

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, bugün öğlen saatlerinde de dünya meselelerine dair mesajlar verdiği Noel ayininin ertesindeki geleneksel "Urbi et Orbi" (Roma ve dünyaya) hitabını yapacak.

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Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus noel noel bayramı vatikan

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