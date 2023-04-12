Vaziyet eş anlamlısı nedir? Vaziyetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Diller toplumlar kadar eskiye dayanır. Dil yaşayan bir unsur olarak kabul edilip gün geçtikçe içine yeni kelimeler dâhil eder. Günümüzde hâlâ dilimize yeni kelimeler eklenerek kelime haznesi büyümeye devam etmektedir. Bunun en büyük sebebi zaman içinde yaşanan değişimler ve gelişimlerdir. Birbiriyle herhangi bir sebepten dolayı etkileşime giren medeniyetler, birbirlerinin dillerini de etkilemiştir. Dilin genişlemesiyle birlikte eş anlamlı, zıt anlamlı gibi kelime grupları da türemeye devam etmiştir. Bir dile tamamen hakim olmak ve sağlıklı bir iletişim kurmak için kelime anlamları ve eş anlamlı karşılıklarını bilmek önemlidir. Kökeni Arapça olan vaziyet kelimesinin de dilimizde eş anlamlı bir karşılığı bulunur.

Vaziyet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Vaziyet sözcüğü dilimize Arapçadan geçmiştir. Türkiye coğrafi konumu açısından diline Arapçadan pek çok kelime eklemiştir. Vaziyet kelimesinin Türkçe karşılığı ise durum olarak ifade edilir. Anlam olarak tavır, pozisyon, olduğu durum, son hali ifade etmek için de kullanılan bir kelimedir. Arapçadan geçen diğer kelimelere kıyasla, vaziyet günümüzde sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Özellikle kurumlar arasındaki resmî yazışmalarda vaziyet kelimesi sıklıkla kullanılır. Dilimizde vaziyetin eş anlamlısı olan birden fazla karşılığı mevcuttur.

Bilindiği üzere, birbirinin eş anlamı olan kelimeler, cümle içerisinde birbirlerinin yerine geçebilirler. Aynı anlama geldiklerinden herhangi bir anlam bozulmasına sebep olmazlar. Bu kelimeler cümle içerisinde oluşturduğu anlam itibariyle kolayca anlaşılabilir. Türk Dil Kurumuna göre vaziyet kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Durum

Hâl

Tavır

Yer

Vaziyetin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Vaziyet eş anlamlısı olan birden fazla kelime bulunur. Anlam olarak durum, hal, tavır, yer gibi sözcükler de vaziyet kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Bu tür kelimeleri daha iyi anlayabilmek için cümle içerisindeki hallerine bakmak gerekir. Örnek cümleler şu şekildedir: