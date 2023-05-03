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Ve resmen açıkladı: 'A Milli Takım'ı çalıştırmak istiyorum!' Stefan Kuntz'un yerine...

03.05.2023 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de son viraja girilirken, heyecan da tüm hızıyla devam ediyor. Ligde 37 puanla 11. sırada yer alan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı finalde bulunan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, A Milli Takım için flaş bir açıklama yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, hedefinin A Milli Takım Teknik Direktörlüğü olduğunu dile getirdi.

Ve resmen açıkladı: 'A Milli Takım'ı çalıştırmak istiyorum!' Stefan Kuntz'un yerine...

Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda bitime çok kısa bir süre kaldı. İki kulvarda da kupayı hedefleyen takımlar, çalışmalarına son sürat devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, geleceğine dair flaş açıklamalarda bulundu.

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Tecrübeli çalıştırıcı, A Milli Takım'ın başında görev yapmanın hayali olduğunu dile getirdi.

İşte Rıza Çalımbay'ın Fanatik'e yaptığı açıklamalar;

"A MİLLİ TAKIM'I İSTERİM"

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"Kone'nin açıklamalarını gördüm. Kone'yi ben çok severim. Çok iyi birisiydi hem oyuncu hem de insan olarak. Milli Takım çok farklı bir şey. A Milli Takım'da ne para ne bir şey sorulur. Oraya gidip çalışmak her teknik direktörün en büyük isteği ve arzusudur. Benim de öyle. A Milli Takım'ın her kategorisinde oynadım. Orada antrenörülük de yaptım. Tekrar bir daha gitmek isterim. Oranın her şeyini biliyoruz. Yıllarca kaptanlığını yaptım. Bizim için çok kıymetli bir yer. Olursa, tabii ki çok sevinirim."

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