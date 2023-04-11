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Vecize eş anlamlısı nedir? Vecizenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

09.04.2023 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük hayatta sohbet ederken, sosyal medyada gezinirken, televizyonda veya internette bilinmeyen farklı kelimeler görülebiliyor. Bu durumlarda ilk kez duyulan kelimelerin anlamları oldukça merak ediliyor. Türkçenin geniş kelime haznesi içerisinde zıt anlamlı, eş anlamlı gibi kelime grupları da oldukça merak edilen kelimeler arasındadır. Bu kelimeler arasında yer alan vecizenin günlük hayatta sıklıkla kullanılan bir eş anlamlı karşılığı bulunur.

Vecize eş anlamlısı nedir? Vecizenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Kelimelerin eş anlamlı karşılıkları konusu dil bilgisinin en önemli konuları arasında yer alır. Eş anlamlı kelimeler aynı anlamı ifade ederken, yazılışları birbirinden farklı olan kelimeler olarak tanımlanmıştır. Eş anlamlı kelimelerin diğer bir adı ise anlamdaş kelimeler olarak ifade edilir. Türkçe kelime haznesi bakımından oldukça geniş bir dildir. Dolayısıyla birçok kelimenin de eş anlamlı bir karşılığı mevcuttur. Eş anlamlı kelimelerin bilinmesi, cümle içerisinde kelime tekrarına düşmemek ve daha kapsamlı bir ifade biçimi için oldukça önemlidir. Günlük yaşamda bilinmeyen kelimelerle karşılaşmak mümkündür. Bu kelimelerin anlamları ve eş anlamlı karşılıkları Türk Dil Kurumu tarafından açıklanmıştır.

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Vecize kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Vecize sözcüğü günlük hayatın pek çok noktasında kullanımı yaygın kelimeler arasında yer alır. Türkçe, coğrafi konumundan kaynaklı kelime haznesine diğer medeniyetlerden birçok kelime eklemiştir. Bu bakımdan vecize kelimesi de Arapçadan dilimize geçen kelimeler içerisindedir. Türk Dil Kurumuna göre vecize, atasözlerinin aksine söyleyeni belli olan özlü söz olarak ifade edilir. Fikirlerini daha özgün bir şekilde ifade etmek isteyen kişilerin kendine özel kelimeler türetmesine de vecize veya özlü söz denir. Buna göre vecize kelimesinin eş anlamı "özdeyiş"tir.

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Vecizenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Vecizenin eş anlamlısı olan sözcük özdeyiş kelimesidir. Kelime anlamı olarak aynı anlamı ifade eden bu kelimeler, cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir. Bunun gibi eş anlamlı sözcükler cümlenin akışı ve daha geniş bir ifade olanağı sağlarken, herhangi bir anlam bozulmasına sebep olmazlar. Vecizenin eş anlamlısı olan özdeyiş kelimesiyle ilgili cümleler şu şekildedir:

  • Öğretmenimiz ev ödevi için birkaç bilim insanının özdeyişlerini araştırmamızı istedi.
  • Dayım yemeğe başlamadan önce özdeyiş söylemeyi sever.
  • Özdeyişler bize hayat ile ilgili önemli dersler verir.
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