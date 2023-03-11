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Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman? Veda Mektubu konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte yeni dizinin konusu ve oyuncuları

11.03.2023 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Veda Mektubu dizisi geçtiğimiz hafta Kanal D'de yayın hayatına başladı. Pazartesi günleri yayınlanacak olan dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği Veda Mektubu oyuncuları arasında Bennu Yıldırımlar, Rabia Soytürk, Nurgül Yeşilçay ve Emre Kıvılcım gibi isimler yer alıyor. Peki Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman? Veda Mektubu konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte yeni dizinin konusu ve oyuncuları...

Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman? Veda Mektubu konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte yeni dizinin konusu ve oyuncuları

Veda Mektubu dizisi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Veda Mektubu dizisi oyuncuları arasında ünlü isimler bulunuyor. Pazartesi akşamları yayınlanacak olan dizide Nurgül Yeşilçay Alanur karakterine, Rabia Soytürk Aslı karakterine, Emre Kıvılcım ise Mehmet karakterine hayat veriyor. İşte Veda Mektubu dizisinin konusu ve oyuncuları...

VEDA MEKTUBU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Veda Mektubu dizisi pazartesi günleri yayınlanacak. Yeni dizi, pazartesi akşam saat 20.00'de ikinci bölümü ile ekrana gelecek.

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VEDA MEKTUBU KONUSU NEDİR?

Gerçek bir aşk hikâyesinden uyarlanan Veda Mektubu'nun konusu büyük merak uyandırdı. Dizinin hikayesi şöyle: Bir mektup yıllar önce Alanur ve Ziya’nın ayrılmasına neden olur. Âşıkları birbirinden koparan zaman bu kez, çocukları üzerinden onları karşı karşıya getirir.

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İzleyiciye “Geçmişi geri almak mümkün mü”, “Geçmişin kırgınlıkları silinir mi” gibi pek çok soruyu sorgulatacak Veda Mektubu, ilk bölümüyle büyük beğeni topladı.

VEDA MEKTUBU OYUNCULARI KİMLER?

Veda Mektubu dizisi oyuncuları arasında Nurgül Yeşilçay, Rabia Soytürk, Selim Bayraktar, Emre Kıvılcım, Bennu Yıldırımlar, Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan ve Elena Viunova gibi isimler bulunuyor.

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Nurgül Yeşilçay - Alanur Yıldız
Rabia Soytürk - Aslı Yıldız
Selim Bayraktar - Ziya Karlı
Bennu Yıldırımlar - Seher Karlı
Emre Kıvılcım - Mehmet Karlı

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