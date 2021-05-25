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Vedat Milor’dan güldüren ‘Venezuela peyniri’ yorumu

Seray Üstün Seray Üstün
25.05.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Venezuela’dan ithal edildiği iddia edilen peynirler sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcıların kendisine Venezuela peynirleriyle ilgili soru sorması üzerine yemek eleştirmeni Vedat Milor’dan dikkat çeken bir yorum geldi.

Vedat Milor’dan güldüren ‘Venezuela peyniri’ yorumu

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in yayınladığı videoda Venezuela vurgusu yapması sosyal medyada gündeme geldi. Kendisine Venezuela peynirleriyle ilgili çok sayıda soru geldiğini belirten Gastronomi Yazarı Vedat Milor de sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

"BU PEYNİRLERDEN HİÇ ANLAMIYORUM"

Milor, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Buradaki çok sayıda arkadaşımız Venezuela peynirlerini değerlendirmemi rica etmiş. Üzülerek söylemem gerekir ki bu peynirlerden hiç anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Vedat Milor
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