Vedat Milor fiyatlara isyan etti! "Siyasi görüşüm nedeniyle..."

Yemek eleştirmeni Vedat Milor son günlerde yaptığı açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. 'Hiç MasterChef izlemedim' itirafı ile çok konuşulan Milor'den polemik yaratacak yeni bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafının altına 'Siyasi görüşüm nedeniyle, yakalanmadan bizzat kendim teslim oluyorum.' yazdı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı....

"SİYASİ GÖRÜŞÜM NEDENİYLE..."

Vedat Milor twitter hesabından kendi fotoğrafını paylaştı ve pahalılığa isyan etti. Milor'un paylaşımındaki ifadeler oldukça dikkat çekti.

''Siyasi görüşüm nedeniyle, yakalanmadan bizzat kendim teslim oluyorum.'' diyen Milor, üzerindeki mavi çizgili Paul & Shark marka tişörtü içinde ''Aldığımda o kadar değildi ama şimdi bir 1000 lira vardır.'' diyerek tepki gösterdi.

YORUM YAĞDI

Vedat Milor'un bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı ve fotoğrafın altına yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları: