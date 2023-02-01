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Vedat Milor fiyatlara isyan etti! "Siyasi görüşüm nedeniyle..."

01.02.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gastronomi yazarı ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Yeni kitabı Buyurun Ziyafete ve MasterChef itirafı ile çok konuşulan Milor yeni bir polemik daha başlattı.' 'Siyasi görüşüm nedeniyle, yakalanmadan bizzat kendim teslim oluyorum.'' diyen Vedat Milor pahalılığa isyan etti. Sosyal medya paylaşımı anında binlerce etkileşim aldı.

Vedat Milor fiyatlara isyan etti! "Siyasi görüşüm nedeniyle..."

Yemek eleştirmeni Vedat Milor son günlerde yaptığı açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. 'Hiç MasterChef izlemedim' itirafı ile çok konuşulan Milor'den polemik yaratacak yeni bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafının altına 'Siyasi görüşüm nedeniyle, yakalanmadan bizzat kendim teslim oluyorum.' yazdı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı....

"SİYASİ GÖRÜŞÜM NEDENİYLE..."

Vedat Milor twitter hesabından kendi fotoğrafını paylaştı ve pahalılığa isyan etti. Milor'un paylaşımındaki ifadeler oldukça dikkat çekti.

''Siyasi görüşüm nedeniyle, yakalanmadan bizzat kendim teslim oluyorum.'' diyen Milor, üzerindeki mavi çizgili Paul & Shark marka tişörtü içinde ''Aldığımda o kadar değildi ama şimdi bir 1000 lira vardır.'' diyerek tepki gösterdi.

Vedat Milor

YORUM YAĞDI

Vedat Milor'un bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı ve fotoğrafın altına yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları:

  • Daha fazladır

  • En az üç bin.

  • Vedat beyin lakabı bundan sonra "king of twitter". Sanarsın ki adamlar twitter'ı vedat bey için yapmışlar

  • Paul Shark'ta çalışıyorum Vedat bey, indirimli tişörtler 2-2.5bin, sezon tişörtleri 4.5-5bin arası bilginize

  • 1000 liraya Paul & Shark varsa link gönderin lütfen
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