Vedat Milor Ünsal Ünlü'nün tepkisine anlam veremedi! Ünsal Ünlü Vedat Milor'e ne dedi?

Vedat Milor'ü şoke eden tepki sosyal medyaya damga vurdu. Twitter'dan takipçilerine baharatlarla ilgili soru soarn Milor'e gazeteci Ünsal Ünlü'den ilginç bir tepki geldi.

Vedat Milor, Twitter hesabından, "Sizlere bir uzmanlık sorusu. Türkiye’de üretilen baharatlardan sizce hangileri dünya ölçeğinde üst düzey kaliteye sahip?" sorusunu sordu. Milor, daha sonra, "Herkese teşekkürler cevapları için. Eğer yanlış görmediysem henüz yorum yapan bir üretici olmadı" paylaşımında bulundu.

"MİLLET CANIYLA BOĞUŞUYOR"

Milor'un paylaşımının ardından gazeteci Ünsal Ünlü, tepki göstererek, "Millet canıyla boğuşuyor, aç karnını nasıl doyuracağını, evladını nasıl besleyeceğini düşünüyor, adam baharat derdinde. Tükürürüm senin politik doğruculuğuna!" ifadelerini kullandı.

Ünlü, takipçilerinin eleştirileri üzerine, "Ne alaka? Adamın işi bu" yazmış bir sürü insan. Halkın yarısı açken, insanlar yarından ümitsiz, çocuğuna gelecek ararken kimin farklı bir işi olabilir? Taranacaklara mani olmayayım ben" açıklamasında bulundu.

Ünlü'nün tepkileri üzerine Milor, "Ne yazdın da böyle bir tepki geldi diye merak edenler olabilir. Öyle anlık aklıma gelen baharatla ilgili basit bir soruyu yöneltmiştim. Bence tivitte geçen tüm baharattan özür dilenmesi gerekiyor" dedi.

