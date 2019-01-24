HABER

Venezuela krizi büyüyor! ABD harekete geçti: Acil toplantıya çağırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.01.2019 21:27 | Son Güncelleme

ABD, Venezuela'daki krizi görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyi'ni cumartesi günü acil toplantıya çağırdı.

Venezuela krizi büyüyor! ABD harekete geçti: Acil toplantıya çağırdı

ABD, Venezuela'daki krizi görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) acil toplantı talebinde bulundu.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyini cumartesi günü yerel saat ile 09:00'da toplantıya çağırdığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da toplantıya katılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'da dün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezuelalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.

PARTNER Bilim dünyasından müthiş keşif: Mikroplardan elektrik üretilecek Bilim dünyasından müthiş keşif: Mikroplardan elektrik üretilecek
Çok sert tehdit: Ülkeyi terk edin yoksa gazınızı, elektriğinizi keserimÇok sert tehdit: Ülkeyi terk edin yoksa gazınızı, elektriğinizi keserim
Şam'da Rus Büyükelçiliği yakınlarında patlamaŞam'da Rus Büyükelçiliği yakınlarında patlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Venezuela BM Güvenlik Konseyi

En Çok Okunan Haberler

15 gün önce evlendiği kocasını bıçaklayarak öldürdü

15 gün önce evlendiği kocasını bıçaklayarak öldürdü

57 yıllık dev firmaya iflas kararı!

57 yıllık dev firmaya iflas kararı!

Korkutan deprem! 5.1 şiddetinde salladı, birçok ilde hissedildi

Korkutan deprem! 5.1 şiddetinde salladı, birçok ilde hissedildi

24 Haziran seçimini bilen şirketten yeni anket! 2 büyükşehirde dengeler değişiyor

24 Haziran seçimini bilen şirketten yeni anket! 2 büyükşehirde dengeler değişiyor

Ünlü oyuncunun ağabeyi evinde ölü bulundu

Ünlü oyuncunun ağabeyi evinde ölü bulundu

Çoban merada gördüğünü bidonun kapağını açınca kabusu yaşadı!

Çoban merada gördüğünü bidonun kapağını açınca kabusu yaşadı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Venezuela'da işler kızışıyor! Ordudan flaş açıklama

Venezuela'da işler kızışıyor! Ordudan flaş açıklama

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 10 yorum
karıştır bakaLim ibLis abd... senide çirpacakLar... yakındır...
ABD yakında oraya demokrasiyi götürür kan gölüne cevirerek...
RODSCİLD AİLESİNİN VENEZUELLADA ÇOK BÜYÜK MADEN ŞİRKETLERİ VAR BUNLARIN GÖRÜNÜRDEKİ SAHİPLERİ VENEZUELLALI İSADAMLARI GİBİ GÖRÜNÜYOR ama ASIL SAHİPLERİ RODSCİLD AİLESİ MADURO VENEZUELLANIN YERALTI KAYNAKLARINI RODSCİLD AİLESİ ne YEDİRMEDİGİ İÇİN HEDEFTE BUNU DİYEN BEN DEĞİLİM TAKVİM GAZETESİ YAZARI ERGÜN DİLER
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok sert tehdit: Ülkeyi terk edin yoksa gazınızı, elektriğinizi keserim

Çok sert tehdit: Ülkeyi terk edin yoksa gazınızı, elektriğinizi keserim

Şam'da Rus Büyükelçiliği yakınlarında patlama

Şam'da Rus Büyükelçiliği yakınlarında patlama

Havuzda korku dolu anlar! Son anda böyle kurtarıldı

Havuzda korku dolu anlar! Son anda böyle kurtarıldı

Almanya'ya Türkiye'den iltica başvurularında artış

Almanya'ya Türkiye'den iltica başvurularında artış

'Rıza Sarraf bana iki kez tecavüz etti!'

'Rıza Sarraf bana iki kez tecavüz etti!'

Sırbistan yapımı yeni 'Despot' zırhlısı görücüye çıkarıldı

Sırbistan yapımı yeni 'Despot' zırhlısı görücüye çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.