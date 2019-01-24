Venezuela krizi büyüyor! ABD harekete geçti: Acil toplantıya çağırdı

ABD, Venezuela'daki krizi görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) acil toplantı talebinde bulundu.
ABD'nin BM Daimi Temsilciliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyini cumartesi günü yerel saat ile 09:00'da toplantıya çağırdığını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da toplantıya katılması bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
Venezuela'da dün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.
Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.
Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezuelalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.
Erdoğan'dan Venezuela krizi yorumu: Trump beni de şoke etti
Bir aileyi yok eden kaza! Geriye sadece o kaldı!
Korkutan deprem! 5.1 şiddetinde salladı, birçok ilde hissedildi
24 Haziran seçimini bilen şirketten yeni anket! 2 büyükşehirde dengeler değişiyor
Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü
Okul kantinindeki skandalla ilgili flaş gelişme! 10 litre...
'Rıza Sarraf bana iki kez tecavüz etti!'
Venezuela'da işler kızışıyor! Ordudan flaş açıklama
Boğazındakini görünce doktorlar bile şaştı!
Horlama ve uyku apnesine pratik çözüm!
Okuyucu Yorumları 10 yorum