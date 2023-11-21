Verdiği kilolar dikkat çekmişti! Nurgül Yeşilçay makyajsız halini paylaştı, sosyal medya yıkıldı

İkinci Bahar, Asmalı Konak, Melekler Adası, Belalı Baldız, Sultan, Paramparça, Kefaret ve Veda Mektubu gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay son dönemde verdiği kilolar ile adından söz ettiriyor.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken ünlü isim bu defa makyajsız pozuyla sosyal medyayı salladı. Her paylaşımıyla olan olan Nurgül Yeşilçay'ın makyajsız pozuna beğeni yağdı.

Yeşilçay'a sosyal medyada, 'Makyajsız daha güzelsin', 'Güzel her zaman güzeldir', 'Her halin çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Özellikle 2000'lerde aldığı rollerle tanınan Yeşilçay, Üniversite eğitimi sırasında rol aldığı İkinci Bahar dizisindeki "Gülsüm" rolü ile tanındı.

2002 yılında yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı Asmalı Konak dizisinde "Bahar Karadağ" rolüyle ününü artırdı.

Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı Eğreti Gelin filmindeki "Kostak Emine" rolü ile 2005 12. Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.

Aynı yıl Hande Ataizi ile Melekler Adası dizisinde rol aldı. Aynı dizide rol alan Cem Özer ile 26 Ekim 2004'te evlendi.

Hamileliğinin son ayında Melekler Adası dizisinden ayrıldı. 22 Mayıs 2005'te oğlu Osman Nejat'ı dünyaya getirdi.









