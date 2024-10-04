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  4. Verdiği kilolarla gündemdeydi... Ceyda Düvenci'nin babası bakın kimmiş! Meğer herkes tanıyormuş

Verdiği kilolarla gündemdeydi... Ceyda Düvenci'nin babası bakın kimmiş! Meğer herkes tanıyormuş

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.10.2024 15:55
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Özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Ceyda Düvenci son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekti. 1,5 ayda 6 kilo verdiğini söyleyen Düvenci resmen eridi. Bülent Şakrak ile boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açan ünlü ismin babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar da çok şaşırdı.

Verdiği kilolarla gündemdeydi... Ceyda Düvenci'nin babası bakın kimmiş! Meğer herkes tanıyormuş

Son olarak oyuncu kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in yer aldığı Sakla Beni dizisinde 'Filiz' karakterine hayat veren Ceyda Düvenci şimdilerde verdiği kilolarla gündemde.

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SON HALİ ÇOK BEĞENİLDİ

Bülent Şakrak ile boşanmasıyla magazin manşetlerinden düşmeyen Düvenci boşanmanın ardından 1,5 ayda 6 kilo verdi ve adeta iğne ipliğe döndü. Sıkı bir diyet yapan ünlü ismin son hali çok beğenildi.

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Şakrak ile ayrılığının ardından kalbinin kapılarını kapatmayan Düvenci, radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtı.

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Her açıklaması, her paylaşımı ve adeta her adımı olay olan ünlü ismin babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar çok şaşırdı.

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BABASI USTA OYUNCU...

1995 yılında Palavra Aşklar dizisi ile oyunculuğa merhaba diyen Düvenci'nin babası İsmail Düvenci. Usta oyuncu Mahallenin Muhtarları, Kurtlar Vadisi, Yabancı Damat, Binbir Gece, Dudaktan Kalbe, Arka Sokaklar ve Ezel gibi birçok başarılı projede rol aldı.

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Usta sanatçı Poyraz Karayel dizisinde hayat verdiği Albay Amca karakteri ile hafızalara kazınmıştı.

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BABA KIZ AYNI DİZİDE ROL ALMIŞTI

"Son Yüzleşme" isimli dizide ilk kez babasıyla aynı sahneyi paylaşan Ceyda Düvenci o dönemki duygularını "Bu bir oyuncu için onur verici bir durum. Babamla birlikte aynı dizide oynadığım için çok mutluyum" demişti.

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Ceyda Düvenci
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