Vergi levhası sorgulama: Vergi levhası nasıl sorgulanır?

Vergi levhası asmak kanunlarca zorunlu tutulmuştur. Ancak bu zorunluluk son yıllarda vergi levhasını asmak ifadesi kaldırılarak vergi levhası temin etmek olarak değiştirilmiştir. Günümüzde vergi levhası asma zorunluluğu olmasa da bulundurmak ve temin etmek hâlâ işveren ve iş yeri sahibi sorumluluğundadır.

Ticari kazanca sahip olan kişiler, serbest meslek icra eden kişiler, anonim şirketler, zirai kazancı olanlar, adi ortaklık, komandit ve kolektif şirketler vergi levhası temin etmek zorundadırlar. Bir vergi levhasında isim ve soy isim, ticaret unvanı, iş yerinin adresi, vergi türü, işe başlanan tarih, faaliyet türü, faaliyet kodu gibi bilgiler bulunmak durumundadır.

Vergi levhası nasıl sorgulanır?

Vergi levhası almak zorunludur. Eğer yeni vergi levhası alınacaksa mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarım yapılır. Bu işlem GİB sorumluluğundadır. Yeni ve sıfırdan vergi levhası alabilmek için GİB sitesi ya da uygulaması üzerinden şu adımlar takip edilir:

www.intvrg.gib.gov.tr adresine giriş yapılır.

Açılan sayfada firma bilgilerinin yazılı olduğu kısma gidilir.

Sorgulamalar başlığı bulunarak tıklanır ve ilerlenir.

Açılan sayfadaki seçenekler arasında yer alan vergi levhası oluşturma başlığı seçilir.

Vergi levhası oluşturulur ve çıktı alınır.

Her vergi levhasında şu bilgiler olmak zorundadır:

İsim soy isim

Ticari unvan

İş yerinin adresi

Vergi kimlik numarası ya da T.C. kimlik numarası

Bağlı olunan vergi dairesinin adı

Vergi türü

İşin başlama tarihi

Ana faaliyet kodu

Faaliyet türü

Faaliyet durumu

Vergi levhası sorgulama işlemi Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yetkisinde yapılabilen bir işlemdir. Maliye Bakanlığı üzerinden ve vergi kimlik numarası kullanılarak vergi levhası sorgulaması işlemi gerçekleştirilebilir. Ayrıca birçok resmî işlemin ve işlem takibinin yapılabildiği e-Devlet sistemi üzerinden de vergi levhası sorgulaması yapılabilir.

E-Devlet vergi levhası sorgulaması nasıl yapılır?

E-vergi levhası sorgulaması yapabilmek için öncelikli olarak kimlik numarası ve kişiye özel e-Devlet şifresi kullanılarak sisteme giriş yapılması gerekir. Giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki adımlar takip edilerek vergi levhası sorgulama işlemi tamamlanabilir: