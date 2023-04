Verimli eş anlamlısı nedir? Verimlinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçede sayısı bilinmeyen pek çok kelime bulunmaktadır. Dilimiz yaşadığımız coğrafyadan kaynaklanan zengin bir kelime haznesine sahiptir. Her kelimenin kendine has bir anlamı olduğu gibi bu kelimelerin eş anlamlı karşılıkları da bulunur. Eş anlamlı kelimeler ise aynı anlamı ifade eden ancak yazılışları farklı kelimelerdir. Birbirlerinin yerine rahatlıkla kullanılabilir ve hiçbir anlam kaybına uğramazlar. Neredeyse her kelimeler eş anlamlı bir karşılığı mevcuttur. Verimli kelimesi de eş anlamı bulunan ve oldukça bilinen bir kelimedir. Türkçede yer alan kelimelerin anlamlarını ve eş anlamlarını öğrenmek için birincil kaynak Türk Dil Kurumudur.

Verimli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Verimli kelimesi hem bireysel hem de toplumsal yaşamda sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer alır. Türk Dil Kurumuna göre verimli kelimesinin anlamı şu şekildedir: "Verimi iyi ve bol olan, bitek, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir, verimkâr", "Kendisinden beklenen sonucu veren, semereli", ve "Çok yazan, velut"

Herhangi kişinin sağladığı veya bir durumdan alınan iyi sonuçlar karşısında verimli kelimesi sıklıkla kullanılır. Verimli kelimesi iyi bir sonuç ya da bol gibi anlamları da ifade edebiliyor. Bu anlamlara göre iyi giden herhangi bir iş durumunda verimli kelimesinin yerine randımanlı kelimesini de kullanmak mümkündür. Buna göre verimli kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

bereketli

Bitek

Cömert

Dişi

Doğurgan

Feyizli

Gür

Mahsuldar

Mübarek

Mümbit

Müsmir

Rantabl

Semereli

Velut

Vergili

Verimkâr

Zengin

Verimlinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimeyi anlamak için en etkili yöntem o kelimeyle ilgili cümleler kurmaktır. Bu noktada verimli eş anlamlısı yerine geçen randımanlı kelimesiyle ilgili örnek cümleler şu şekildedir: