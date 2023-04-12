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Verimli eş anlamlısı nedir? Verimlinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

09.04.2023 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede herhangi bir kelime birden fazla anlamı ifade edebilir. Aynı zamanda kelimelerin birden fazla kullanım alanı ve eş anlamı da olabilir. Verimli kelimesi de bu kelimeler arasında yer alır. Bu tarz kelimeleri cümle içerisindeki kullanımlarına göre anlamak mümkündür. Verimli kelimesi toplumsal ve bireysel hayatta sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer alır. Verimlinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımları.

Verimli eş anlamlısı nedir? Verimlinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçede sayısı bilinmeyen pek çok kelime bulunmaktadır. Dilimiz yaşadığımız coğrafyadan kaynaklanan zengin bir kelime haznesine sahiptir. Her kelimenin kendine has bir anlamı olduğu gibi bu kelimelerin eş anlamlı karşılıkları da bulunur. Eş anlamlı kelimeler ise aynı anlamı ifade eden ancak yazılışları farklı kelimelerdir. Birbirlerinin yerine rahatlıkla kullanılabilir ve hiçbir anlam kaybına uğramazlar. Neredeyse her kelimeler eş anlamlı bir karşılığı mevcuttur. Verimli kelimesi de eş anlamı bulunan ve oldukça bilinen bir kelimedir. Türkçede yer alan kelimelerin anlamlarını ve eş anlamlarını öğrenmek için birincil kaynak Türk Dil Kurumudur.

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Verimli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Verimli kelimesi hem bireysel hem de toplumsal yaşamda sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer alır. Türk Dil Kurumuna göre verimli kelimesinin anlamı şu şekildedir: "Verimi iyi ve bol olan, bitek, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir, verimkâr", "Kendisinden beklenen sonucu veren, semereli", ve "Çok yazan, velut"

Herhangi kişinin sağladığı veya bir durumdan alınan iyi sonuçlar karşısında verimli kelimesi sıklıkla kullanılır. Verimli kelimesi iyi bir sonuç ya da bol gibi anlamları da ifade edebiliyor. Bu anlamlara göre iyi giden herhangi bir iş durumunda verimli kelimesinin yerine randımanlı kelimesini de kullanmak mümkündür. Buna göre verimli kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • bereketli
  • Bitek
  • Cömert
  • Dişi
  • Doğurgan
  • Feyizli
  • Gür
  • Mahsuldar
  • Mübarek
  • Mümbit
  • Müsmir
  • Rantabl
  • Semereli
  • Velut
  • Vergili
  • Verimkâr
  • Velut
  • Zengin
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Verimlinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimeyi anlamak için en etkili yöntem o kelimeyle ilgili cümleler kurmaktır. Bu noktada verimli eş anlamlısı yerine geçen randımanlı kelimesiyle ilgili örnek cümleler şu şekildedir:

  • Bir işe ne kadar vakit ayırırsan o kadar randımanlı olursun.
  • Yeni aldığım bilgisayar hiç randımanlı değil.
  • İşe alınan yeni personel oldukça randımanlı çalışıyor.
  • Bugün pazar çok bereketliydi.
  • Bizim köyün toprakları çok cömerttir.
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