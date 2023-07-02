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Vermem Seni Ellere hangi gün, bu akşam var mı? Vermem Seni Ellere 3. bölüm ne zaman? 2 Temmuz ATV yayın akışı

02.07.2023 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vermem Seni Ellere hangi gün yayınlanıyor ve 3. bölüm izleyiciler tarafından merak edildi. ATV ekranlarında pazar günleri izleyiciyle buluşan Vermem Seni Ellere'nin bu akşam yeni bölümünün olup olmadığı araştırılıyor. Kurban Bayramı nedeniyle birçok yapım bayram tatili arasına girdi. Dizi, Zeliş ve Mehmet'in hikayesini konu alıyor. Peki, Vermem Seni Ellere hangi gün, bu akşam var mı? Vermem Seni Ellere 3. bölüm ne zaman? 2 Temmuz ATV yayın akışı

Vermem Seni Ellere hangi gün, bu akşam var mı? Vermem Seni Ellere 3. bölüm ne zaman? 2 Temmuz ATV yayın akışı

ATV ekranlarında yaz sezonunda yayınlanacak olan Vermem Seni Ellere dizisi geçen hafta yayınlanan ikinci bölümü ile ekran yolculuğunu sürdürüyor. İlk bölümden beğeni alan dizinin üçüncü bölümü araştırılıyor. Vermem Seni Ellere dizisinde yöresel konulara da yer verilecek. Başrollerinde Buse Meral ve Emre Bey'in rol aldığı dizinin nasıl şekilleneceği oldukça merak ediliyor. İşte ATV'nin iddialı yapımı Vermem Seni Ellere 3. bölümü ve ATV yayın akışı...

VERMEM SENİ ELLERE HANGİ GÜN, BU AKŞAM VAR MI?

ATV'nin sevilen dizisi bu akşam 3. bölümü ile ekrana gelecek. Kadrosunda Emre Bey ve Buse Meral dışında Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran gibi isimlerin de olduğu dizi, oldukça sevildi.

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VERMEM SENİ ELLERE KONUSU NEDİR?

Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle yakında ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizi; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikayesini anlatıyor.

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2 TEMMUZ ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Ateş Kuşları
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Vermem Seni Ellere
16:00 Üvey Anne
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Vermem Seni Ellere
23:45 Barut Kokteyli (Yabancı Sinema )
02:00 Vermem Seni Ellere

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