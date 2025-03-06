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Veteriner bile şaşırdı! Kafasındaki şişkinliği gören şoke oldu... Başı öne doğru büyümüş!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
06.03.2025 17:39
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Kars'ın Susuz ilçesinde bir besicinin doğum yapan ineğinin ikiz buzağılarından birinin baş kısmının büyük ve öne doğru eğik olması, görenleri şaşırttı.

Veteriner bile şaşırdı! Kafasındaki şişkinliği gören şoke oldu... Başı öne doğru büyümüş!

Gölbaşı köyünde Erdal Yokuş'a ait inek, sezaryenle, birisi kafatasında anomali bulunan iki buzağı dünyaya getirdi.

Kafa yapısının bozuk olması nedeniyle annesinden beslenemeyen buzağıya biberonla süt verilmeye çalışılıyor. Besici Erdal Yokuş, normal bekledikleri doğumun gerçekleşmemesi üzerine veteriner hekim çağırdıklarını söyledi.

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"BUZAĞININ 3 AYAĞI BİRDEN GELDİ"

Olayın şaşkınlığı içinde olduğunu dile getiren Yokuş, "Gece 3'te sahura kalktım ve sonra ahıra geldim, baktım inek doğum üzerindeydi. Bir süre bekledim, buzağının 3 ayağı birden geldi. Komşum geldi baktı, 'İnek ikiz doğuruyor.' dedi ve veteriner hekimi çağırdık. Veteriner hekim ameliyatla ikiz buzağıyı çıkardı, biri sağlıklı, biri sağlıksız geldi." dedi.

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"HEM İKİZ HEM DE SAĞLIKSIZ DANA İLK DEFA GÖRDÜK"

Akrabasına yardıma gelen Gülabi Karslı ise ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını belirterek, "İneğe müdahale ettik, başaramadık. Sağlıksız buzağının kafatasında anormallik var, o anda ben de şaşırdım. Daha önce başımıza böyle bir durum gelmedi. Hem ikiz hem de sağlıksız dana ilk defa gördük." ifadelerini kullandı.
Kars Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül de buzağılardan birinde "hidrosefali" adı verilen doğumsal anormallik görüldüğünü anlatarak, "Buzağının beyninde aşırı sıvı birikmesi, kafatasının içinde su toplanması sonucunda başın ön tarafı kubbeleşmiş, baş öne doğru büyümüştür. Çoğunlukla hidrosefalik buzağılar ölü doğar. Nadiren canlı doğsa bile, zayıf, emme refleksi olmayan, kör ve titreyen buzağı kısa sürede ölür." diye konuştu.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
kafa travması buzağı doğum hayvan veteriner
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