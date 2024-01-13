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    4. Veterineri 'köpeğimi sen öldürdün' diyerek darp etti! Muayenehanesini basıp tekme tokat dövdü

    Veterineri 'köpeğimi sen öldürdün' diyerek darp etti! Muayenehanesini basıp tekme tokat dövdü

    13.01.2024 08:48 | Son Güncelleme:
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    İngiltere'nin York bölgesinde 24 yaşındaki Arbaz Hamza Hamid isimli bir adam Amerikan XL Bully cinsi köpeğini tedavi ettirmek için veterinere götürdü. Köpeğinin riskli bir ameliyat sonucunda hayatını kaybetmesi üzerine öfkeden deliye dönen Hamid, veteriner Stephen Stead'in muayenehanesini basarak onu darp etti. Saldırının ardından Hamid'in tutuklanarak 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    MYNET-DIŞ HABERLER İngiltere'nin York bölgesinde 24 yaşındaki Arbaz Hamza Hamid, diğer dört kişiyle birlikte veteriner Stephen Stead'in muayenehanesine gelerek adam Amerikan XL Bully cinsi köpeğini tedavi ettirmek istedi. Veteriner evcil hayvanın durumunu inceleyerek ameliyat olması gerektiğini ve hayatta kalma şansının %20 olduğunu söyledi. Hamid ve beraberindeki 4 kişi ameliyatı kabul ettiklerini beyan etti. Ancak ameliyatın başarısızlıkla sonuçlanması ve köpeğin hayatını kaybetmesi üzerine Hamid sinirlerine hakim olamayarak veterinere saldırdı.

    "DÜRTÜSEL DAVRANDI"

    Köpeğinin ölüm haberini aldıktan sonra Hamid, veterinerin muayenehanesine giderek Stead'i tekme tokat dövdü. Veteriner Stead'in yüzüne aldığı darbenin etkisiyle gözlüğü kırılarak suratına battı.
    Hamid'in avukatı Rachel Webster, köpeğin hasta olduğunu ve iki saatte bir enjeksiyona ve beş kişi tarafından 24 saat bakıma ihtiyaç duyduğunu söyleyerek, "Köpeğini çok sevdiği için dürtüsel davrandı. Bu tamamen bir duygu patlamasıydı" savunmasını yaptı.

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    veteriner
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