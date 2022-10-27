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Viagra gibi çalışıyor! Faydasını kesin görürsünüz ama uzmanlar uyarıyor

27.10.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkeklerde cinsel sağlığın önemi çok büyük. Libido yükselmek için genelde ilaçlara başvurulsa da doğada da aynı işlevi gören bitki ve besinler var. Bitkisel kaynaklı tedavi yöntemleri genelde çelişkili olsa da yorumlar genelde işe yaradığı yönde oluyor. Cinsel gücü artıran besinler söz konusu olduğunda ise öne çıkan bazı bitkiler var.

Viagra gibi çalışıyor! Faydasını kesin görürsünüz ama uzmanlar uyarıyor

Erkekler libido artırıcı olarak çeşitli yöntemlere başvurur. Viagranın içeriğinde de yer alan L-arginine, kan akışını artıran bir amino asittir. Arjinin olarak da bilinen bu amino asitin, libidoyu artırdığı bilinen bir gerçek. Cinsel problemler karşısında önemli bir destek sağlayan arjinin, erektik fonksiyonel bozuklukları, erkekte kısırlık ve iktidarsızlığa problemlerine çözüm üretir. L-arginin kan damarlarını açarak (genişleten) bir vazodilatör görevi gördüğünden, birçok insan kardiyovasküler koşulları ve erektil disfonksiyonu tedavi etmek için oral L-arginin alır.

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ARJİNİN NE İŞE YARAR?

  • Damar genişleten, arterleri rahatlatan ve kan akışını artıran nitrik oksit oluşturur.
  • Yaralanmaları iyileştirmeye yardımcı olur.
  • Atıkların giderilmesinde böbreklere yardımcı olur.
  • Bağışıklık sistemi işlevini artırır.

ARJİNİN HANGİ BESİNLERDE BULUNUR

Arjinini takviye olarak alabileceğiniz gibi hindi ve tavuk etinden alabilirsiniz. Libidoyu artırdığı bilinen kabak çekirdeğinde de yüksek miktarda arjinin bulunur. Fıstık, süt, nohut ve mercimekte de bol miktarda libido artırıcı arjinin bulunur.

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Arjinin yanı sıra Uzak Doğu’da yüzyıllardır cinsel güç için kırmızı ginseng kullanılır. Kan akışına yardımcı olan çok sağlıklı besinlerden biri olan pancar da libidoyu artırır.

Arginin, kas gevşemesini tetikleyen ve penise kan akışının artmasına izin veren bir bileşik olan nitrik oksit (NO) düzeylerini artırır. Artan kan akışı da ereksiyonun hızlanmasına yardımcı olur.

AZGIN TEKE OTU

Azgın teke otu, epimedium adı verilen bir bitki ailesinden gelir. Yüzyıllardır geleneksel Çin tıbbında erkeklerde ve kadınlarda cinsel sağlık sorunlarını tedavi etmek için kullanılmıştır.

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Modern araştırmalar azgın teke otunun bir bileşeni olan icariinin, fosfodiesteraz tip-5 (PDE5) enziminin üretimini engellediğini öne sürüyor. Bu, daha fazla ve daha güçlü ereksiyonlara izin verir. Uzmanlar, kardiyovasküler hastalığınız veya meme kanseri gibi östrojene duyarlı sağlık sorununuz varsa, azgın teke otu almamanız gerektiğini belirtiyor.

PANCAR

Uzmanlar pancar için "doğanın Viagra'sı gibidir" diyor. Pancar suyu tüketmek veya pancar suyu takviyesi almak üzerine yapılan araştırmalar, her ikisinin de daha iyi kan akışı sağladığını ortaya çıkardı.

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Yüksek tansiyonu olan erkeklerin erektil disfonksiyona olma olasılığı iki kat daha fazladır. Pancar suyu, kan basıncı düşürebilir. Pancar atletik dayanıklılığınızı artırarak seks sırasında daha uzun süre dayanmanıza da yardımcı olabilir.


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