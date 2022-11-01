Aralıklı oruç diyeti listesi nasıldır, neler yenir? Aralıklı oruç diyeti nasıl yapılır, örnek menü listesi

Aralıklı oruç diyeti düzenli bir açlığa maruz kalınan yeme periyotlarının olduğu sağlıklı bir vücut ve beslenme alışkanlıkları için uygulanan bir beslenme şeklidir. Bu beslenme şeklinde günün belirli saatleri arasında besin tüketilir. Geriye kalan zamanlarda ise oruç tutma yöntemi uygulanır. Aralıklı oruç diyetinin amacı kişinin beslenme modelini kalıcı olarak uygulayabilmesini sağlamaktır. Bu diyet sağlıklı beslenme alışkanlığını daha kolay kazanmanızı sağlar. Aralıklı oruç diyet listesi belli aralıklarla beslenme programına dayanır. Örnek menü listesinden yararlanmadan önce mutlaka bir uzman ile görüşüp sağlık tetkiklerinizi yapmanız gerekir. Uzun süre aç kalmak kan değerlerinde olumsuzluk yaşanmasına sebep olabilir.

Vücuttaki toksinlerin atılmasına ve hücre yenilenmesine destek olan aralıklı oruç diyeti, uzun süreli açlık ile sindirim sistemi dâhil vücuttaki diğer sistemlerin dinlenmesini sağlar. Aralıklı oruç diyeti vücut şeker ve yağ metabolizmasını daha iyi düzenler. Kan basıncı ve kolesterol seviyeleri dengelenmesine yardımcı olan aralıklı oruç diyeti kronik hastalıkları da önler. Mevcut kronik hastalıkların tedavi sürecinde de aralıklı oruç diyetinin olumlu etkileri vardır. Yapılan bazı araştırmalar, aralıklı oruç diyetinin kan şekeri düzeylerini düşürmeye de yardımcı olduğunu doğrular niteliktedir. Aralıklı oruç diyeti yapmaya başlamadan önce mutlaka bir uzmandan yardım almalısınız. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra doktorunuz sizin için en uygun olan beslenme şeklini düzenleyecektir.

Aralıklı oruç nedir?

Aralıklı oruç diyetinde kahvaltı ve akşam yemeği olmak üzere 2 öğün besin tüketilir. Diyette günlük süreç 16 saat yemek yemeden ve sonrasında tekrar 8 saat içinde 2 öğün yiyip bu öğünler arasında yemek yemeden geçirilerek tamamlanır. 16 saatlik açlığın içinde uyku saatleri de hesaplanır. İki öğün arasındaki 8 saatlik boşlukta katı besinler tüketilmez. Ancak su, sade soda, şekersiz kahve ya da çay gibi kalorisiz sıvılar tüketilebilir.

Aralıklı oruç diyetinde belirlenen 2 öğünde de kişi dilediği besini tüketebilir. Bu iki öğünde de sağlıklı besinler tüketilmesi gerekir. Aralıklı oruç diyeti yapanlar yüksek karbonhidrat ve şeker içeren besinlerden aynı zamanda işlenmiş ve hazır gıdalardan uzak durmalıdır. Aralıklı oruç diyetine başlanmadan önce bir doktor kontrolünden geçilmesi kişinin genel sağlığı için önemlidir. Aralıklı orucun bir diyetisyen kontrolünde yapılması oldukça önemlidir. Aralıklı oruç diyetinin hem kilo verme ve hem de sağlık açısından faydalıdır.

Aralıklı oruç nasıl yapılır?

Aralıklı oruç diyetinde yemek aralarında şekersiz ve kalorisiz olan dilediğiniz içeceği tüketebilirsiniz. İlk öğünden sonra 8 saat kadar yemek yenmez ama sıvı tüketilebilir. Sabah ve akşam öğünü arasında açlık kontrolünde zorlanan kişiler isteğe bağlı olarak ara öğün de yapabilir. Akşam öğünü sonrası yine sıvı tüketimi yapılabilir. Bir sonraki sabah öğününe kadar katı gıda yenmez. 16 saat süreyle aç kalınan zaman dilimi içine uyku saatleri dâhildir. Aralıklı oruç diyeti birkaç gün yapılabileceği gibi 1 hafta, 1 ay ve hatta tüm yıl yapılabilen bir beslenme şeklidir. İsteğe göre haftada 2 kere, ayda 1 kere ya da 1 hafta boyunca düzenli olarak aralıklı oruç diyeti yapılabilir.

Aralıklı oruç diyeti saatleri nasıldır?

Aralıklı oruç diyeti ile kilo verenler diyet saatlerini birebir uygular. 16:8 mantığında ilerleyen aralıklı oruçta ilk öğün ve ikinci öğün arasında 8 saat ve son öğün ile ertesi günün ilk öğünü arasında 16 saat aralık bulunur. Akşam öğünü ise en geç saat 20.00’de tamamlanmış olmalıdır. Aralıklı oruç diyeti saat örnekleri:

Kahvaltı 12.00

Ara öğün 16.00

Akşam yemeği 20.00

Aralıklı oruç diyeti listesi örneği

Aralıklı oruç diyeti, gün boyunca tüketilen kalorileri azaltır ve kilo verilmesine yardımcı olur. Aralıklı oruç diyeti özellikle kendini çok fazla kısıtlamak isteyen kişiler için oldukça uygundur. Mevcut kilosunu korumak isteyen ancak beslenme düzeninde değişiklikler yapmak isteyen kişiler de bu aralıklı oruçtan fayda görebilir. Aralıklı oruç diyeti detoks etkisine sahiptir. Aralıklı oruç diyeti listesi için örnek yemekler:

Kahvaltı 12:00

Kahvaltıda tam buğday ekmeği, peynir, salata (domates+salatalık söğüş) ve bitki çayı tüketilebilir. Kahvaltıda haşlanmış yumurta, mevsim meyveleri, kuru yemiş, tavuklu salata gibi besinler tüketebilirsiniz.

Ara öğün: 16.00

Aralıklı oruçta ara öğünlerde sıvı gıdalar tüketmeye özen gösterin. Ara öğün kişinin isteğine kalmakla birlikte ara öğünde süt, yoğurt, ayran, 1 porsiyon mevsim meyvesi, peynir, kuru yemiş tüketebilirsiniz.

Akşam: 20.00

Aralıklı oruç diyetinde akşam yemeklerinin yüksek kalorili olmamasına ve günlük besin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlayabilirsiniz. Örneğin kıymalı sebze yemekleri, baklagiller, haşlanmış makarna, yağsız et ve tavuk yemekleri tüketebilirsiniz.

Aralıklı oruçta su, şekersiz kahve ve çay tüketilebilir. Sade soda, havuç, lahana, kereviz gibi ev yapımı sebze suları biraz tuz ve isteğe bağlı karabiber ya da karanfille tüketilebilir. Taze meyve, çiğ kuru yemişler, şekersiz sakız iştahın azaltılması için yardımcıdır. Şeker ve tatlandırıcı içeren sebze ve meyve suları, asitli meşrubatlar, süt ve alkollü içecekler kesinlikle tüketilmemelidir.