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Victoria Beckham: Bazen banyoya saklanıyorum!

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.07.2018 14:06 | Son Güncelleme

Moda tasarımcısı Victoria Beckham, 4 çocuk, 1 eş ile ilgilenmenin dışında çalışabilmek için bazen banyoya saklandığını itiraf etti.

Victoria Beckham: Bazen banyoya saklanıyorum!

Eski futbolcu David Beckham’ın moda tasarımcısı eşi Victoria Beckham, geçtiğimiz günlerde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sözcü'de yer alan habere göre; insanların hala kendisine önyargılı yaklaştıklarını, hala popüler bir futbolcu ile evlenen 'Spice Girls' kızı gibi gördüklerini dile getiren Victoria, giyim markası ile yaptığı işlere odaklanmaları gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz hafta dünyanın her yerinden başarılı kadınların bir araya geldiği Forbes toplantısında konuşan Beckham, önyargının bir tasarımcının her gün karşı karşıya kaldığı tek zorluk olmadığına değindi:

"Dört çocuğun bakımı, eğitimi, bir yandan iş kolay değil. Tüm kadınlar gibi iyi bir anne olmak istiyorum. Aynı zamanda ideal bir eş ve kaliteli, profesyonel bir iş kadını da olmak istiyorum. Bu bazen çok karışık olabiliyor. Örneğin bazen haftasonu önemli mektuplar yazabilmek ya da çalışabilmek için banyoya saklanıyorum."

Eşi David Beckham’a da çok şey borçlu olduğunu vurgulayan ünlü moda tasarımcısı, "Başarımda David’in desteği büyük. Çok şanslı bir kadınım. Ben uzaktayken çocukları okuldan alır, onlara akşam yemeği hazırlar, derslerine yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

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Victoria Beckham David Beckham

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