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Victoria’s Secret’ın ilk Down sendromlu modeli olmayı başardı! Sofia Jirau, moda kalıplarına meydan okudu

18.02.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıllarda New York Moda Haftası’nda podyuma çıkarak moda dünyasının dikkatini çekmeyi başaran Down sendromlu model Sofia Jirau, ünlü iç çamaşırı markası için objektiflere poz verdi. Dünyaca ünlü iç çamaşırı markası Victoria’s Secret için ilk Down sendromlu modeli olmayı başardı.

Victoria’s Secret’ın ilk Down sendromlu modeli olmayı başardı! Sofia Jirau, moda kalıplarına meydan okudu

Moda endüstrisinde son yıllarda kusursuz güzellik anlayışı tabuları bir bir yıkılmaya başlandı. Farklılıkları sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran modeller artık dünyaca ünlü markaların kataloglarındaki yerini aldı. Son dönemde modacıların ilgisini kazanan Sofia Jirau, Victoria's Secret için poz veren ilk Down Sendromlu model oldu.

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Çeşitlilik eksikliği nedeniyle eleştirildikten sonra farklı ten renklerinde ve tonlarında iç çamaşırları üreten Victoria Secret, ilk olrak trans birey Valentino Sampaio ile modellik anlaşması imzaladı. Markanın sonraki adımı ise çeşitliliklere yer verdiği ‘Love Cloud’ koleksiyonu için Sofia Jirau ile çalışmaya başladığını duyurdu.

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“HAYALİMİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜM”

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Porto Rikolu model ve aktivist olan Jirau, Victoria Secret için poz vererek hayallerini gerçeğe dönüştürdüğünü dile getirdi. Instagram’da 167 bin takipçisi olan Jirau'nun giyim, aksesuar ve ev tekstili ürünlerini sattığı 'Alavett' adlı markası da bulunuyor. Jirau aynı zamanda Joan Smalls'ın ardından Victoria's Secret'a katılan ikinci Porto Rikolu model olarak da dikkatleri üzerine çekti.

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Anahtar Kelimeler:
down sendromu Model
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