MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Victoria's Secret'ın melekleri kanatsız kaldı!

Victoria's Secret'ın melekleri kanatsız kaldı!

17.06.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kampanyalarında ince, uzun ve düzgün fizikli modellere yer veren iç giyim markası Victoria's Secret yeni bir döneme girdi. Firma bundan sonra tanıtım yüzü olarak büyük modellerin yanı sıra cinsiyet değiştiren mankenler de kullanacak.

Victoria's Secret'ın melekleri kanatsız kaldı!

Güzellik kalıplarının dışına çıkmayı reddettiği için uzun yıllar boyunca eleştiri alan Victioria's Secret'ta yeni bir dönem başlıyor.

SPL5041353_001

Ünlü şarkıcı Nick Jonas'ın eşi Hint asıllı oyuncu Priyanka Chopra ile eşcinsel olduğunu yıllar önce açıklayan futbolcu Megan Rapinoe'nin, firmanın yeni yüzü olduğu belirtildi.

SPL5041353_027

Firma yetkililerinin Page Six'e yaptığı açıklamaya göre, firmanın tanıtım yüzü olan modeller, iç çamaşırları içinde poz vermeyecek. Bunun yerine kendini yenileyen firmanın ya podcast yayınlarında ya da reklam materyallerinde görünecek.

SPL5041353_047

Ancak firmanın eski modellerinin yeniden tanıtım etkinliklerinde görev alıp almayacakları ise henüz bilinmiyor. Victoria's Secret'ın üst düzey yetkililerinden Martin Waters, konuyla ilgili şu "Şu anda bunun kültürel olarak uygun olduğunu sanmıyorum" dedi.
SPL5041353_056

"UZUN ZAMAN ÖNCE DEĞİŞMELİYDİK"

Geçtiğimiz şubat ayında firmada çalışmaya başlayan Waters, bundan sonra erkeklerin değil, kadınların istediği gibi olması gerektiğini söyledi.

SPL5041353_064

Martin Waters "Uzun zaman önce değişmemiz gerektiğini biliyordum. Biz ekip olarak firmanın kontrolünü daha yeni ele aldık" dedi.

SPL5041353_073

Victoria's Secret'ın yeni tanıtım yüzü olarak Priyanka Chopra ile Megan Rapinoe'nin yanı sıra; Adut Akech, serbest stil kayakçı Eileen Gu, cinsiyet değiştiren model Valentina Sampaio, büyük beden model Paloma Elesser ve gazeteci Amanda Cadenet de görev alacak. Cadenet, firmanın 10 bölüm olarak hazırlanan podcast yayınında sunuculuk da üstlenecek.

SPL5041449_001

Birçok modelin günümüzdeki şöhretinin ilk adımı olan firmanın her yıl geleneksel olarak düzenlediği defilelerde kanatları ve iç çamaşırlarıyla podyumda boy gösteren modellerin artık tarihe karışacağı düşünülüyor.

SPL5041449_003

SPL5041449_019

SPL5041449_035

SPL5040530_002

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amazon Prime Day’de sizi neler bekliyor?Amazon Prime Day’de sizi neler bekliyor?
İstanbul'daki meyhane önündeki 'tebliğciler' gündem oldu! İstanbul'daki meyhane önündeki 'tebliğciler' gündem oldu!
Şok eden doğum günü paylaşımı! Sosyal medyayı salladıŞok eden doğum günü paylaşımı! Sosyal medyayı salladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yasaklar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Yasaklar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Sabah 07.30'da dehşeti yaşadılar! Aralarında çocuk da var

Sabah 07.30'da dehşeti yaşadılar! Aralarında çocuk da var

Afrodit sosyal medyaya damga vurdu

Afrodit sosyal medyaya damga vurdu

Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısıyla ilgili Avusturya'dan önemli karar

Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısıyla ilgili Avusturya'dan önemli karar

Annesinden sonra kızı da paylaştı! Olay pozlar

Annesinden sonra kızı da paylaştı! Olay pozlar

İhanet iddiası olay olmuştu! Jet hızında boşandılar

İhanet iddiası olay olmuştu! Jet hızında boşandılar

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Tasarımın böylesi! Popo dekolteli tayt

Tasarımın böylesi! Popo dekolteli tayt

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

54 yaşındaki yıldızın icadı: Sadece 5 dakika

54 yaşındaki yıldızın icadı: Sadece 5 dakika

Yıldız isimden çarpıcı cinsel ilişki itirafı: Bakire olmak sahtekâr gibi...

Yıldız isimden çarpıcı cinsel ilişki itirafı: Bakire olmak sahtekâr gibi...

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.