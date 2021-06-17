Victoria's Secret'ın melekleri kanatsız kaldı!

Güzellik kalıplarının dışına çıkmayı reddettiği için uzun yıllar boyunca eleştiri alan Victioria's Secret'ta yeni bir dönem başlıyor.
Ünlü şarkıcı Nick Jonas'ın eşi Hint asıllı oyuncu Priyanka Chopra ile eşcinsel olduğunu yıllar önce açıklayan futbolcu Megan Rapinoe'nin, firmanın yeni yüzü olduğu belirtildi.
Firma yetkililerinin Page Six'e yaptığı açıklamaya göre, firmanın tanıtım yüzü olan modeller, iç çamaşırları içinde poz vermeyecek. Bunun yerine kendini yenileyen firmanın ya podcast yayınlarında ya da reklam materyallerinde görünecek.
Ancak firmanın eski modellerinin yeniden tanıtım etkinliklerinde görev alıp almayacakları ise henüz bilinmiyor. Victoria's Secret'ın üst düzey yetkililerinden Martin Waters, konuyla ilgili şu "Şu anda bunun kültürel olarak uygun olduğunu sanmıyorum" dedi.
Geçtiğimiz şubat ayında firmada çalışmaya başlayan Waters, bundan sonra erkeklerin değil, kadınların istediği gibi olması gerektiğini söyledi.
Martin Waters "Uzun zaman önce değişmemiz gerektiğini biliyordum. Biz ekip olarak firmanın kontrolünü daha yeni ele aldık" dedi.
Victoria's Secret'ın yeni tanıtım yüzü olarak Priyanka Chopra ile Megan Rapinoe'nin yanı sıra; Adut Akech, serbest stil kayakçı Eileen Gu, cinsiyet değiştiren model Valentina Sampaio, büyük beden model Paloma Elesser ve gazeteci Amanda Cadenet de görev alacak. Cadenet, firmanın 10 bölüm olarak hazırlanan podcast yayınında sunuculuk da üstlenecek.
Birçok modelin günümüzdeki şöhretinin ilk adımı olan firmanın her yıl geleneksel olarak düzenlediği defilelerde kanatları ve iç çamaşırlarıyla podyumda boy gösteren modellerin artık tarihe karışacağı düşünülüyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum