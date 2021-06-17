Victoria's Secret'ın melekleri kanatsız kaldı!

Güzellik kalıplarının dışına çıkmayı reddettiği için uzun yıllar boyunca eleştiri alan Victioria's Secret'ta yeni bir dönem başlıyor.

Ünlü şarkıcı Nick Jonas'ın eşi Hint asıllı oyuncu Priyanka Chopra ile eşcinsel olduğunu yıllar önce açıklayan futbolcu Megan Rapinoe'nin, firmanın yeni yüzü olduğu belirtildi.

Firma yetkililerinin Page Six'e yaptığı açıklamaya göre, firmanın tanıtım yüzü olan modeller, iç çamaşırları içinde poz vermeyecek. Bunun yerine kendini yenileyen firmanın ya podcast yayınlarında ya da reklam materyallerinde görünecek.

Ancak firmanın eski modellerinin yeniden tanıtım etkinliklerinde görev alıp almayacakları ise henüz bilinmiyor. Victoria's Secret'ın üst düzey yetkililerinden Martin Waters, konuyla ilgili şu "Şu anda bunun kültürel olarak uygun olduğunu sanmıyorum" dedi.



"UZUN ZAMAN ÖNCE DEĞİŞMELİYDİK"

Geçtiğimiz şubat ayında firmada çalışmaya başlayan Waters, bundan sonra erkeklerin değil, kadınların istediği gibi olması gerektiğini söyledi.

Martin Waters "Uzun zaman önce değişmemiz gerektiğini biliyordum. Biz ekip olarak firmanın kontrolünü daha yeni ele aldık" dedi.