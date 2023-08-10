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  4. Victoria's Secret'ın yeni kampanyasında ünlü modeller geçidi! Adriana Lima bir döndü pir döndü

Victoria's Secret'ın yeni kampanyasında ünlü modeller geçidi! Adriana Lima bir döndü pir döndü

10.08.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Victoria’s Secret’ın “The Icon” kampanyası ünlü modelleriyle dikkat çekti. Naomi Campbell, Gisele Bündchen ve Adriana Lima gibi isimler yeni kampanyada boy gösterdi. Bir dönem aldığı kilolarla gündeme gelen Lima son haliyle dikkat çekti. Ünlü model bakın ne dedi.

Victoria's Secret melekleri bir döneme damga vurmuştu. Uzun süredir olmayan şovu özleyenler bu kampanya ile heyecanlandı. "The Icon" isimli kampanyada yok yoktu.

"The Icon" isimli kampanya için kamera karşısına geçen isimler arasında Hailey Bieber, Adut Akech, Emily Ratajkowski gibi ünlü modeller vardı.

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Kampanyanın en büyük sürprizi ise Naomi Campbell, Adriana Lima ve Gisele Bünchen gibi efsanevi isimlerdi. Özellikle Adriana Lima son şovla podyumlara veda etmiş daha sonra ise aldığı kilolarla gündeme gelmişti.

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Ancak podyuma dönen Lima bir döndü pir döndü. "O zaman bunun Victoria's Secret için son yürüyüşüm olduğunu düşünmüştüm" diyen Adraia Lima "Markaya her zaman çok bağlı oldum ve markayı her zaman sevdim. Benim için bu bir iş ilişkisinin ötesindeydi: Onlar benim ailemin ve hayatımın bir parçasıymış gibi hissettim" dedi.

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KABUL ETME SEBEBİNİ AÇIKLADI

Lima, "Hayatımın farklı dönemlerinde Victoria's Secret için pek çok kampanya çektim," dedi ve ekledi:

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"Bu aşamada Icon kampanyasını çekiyor olmak gerçekten tatmin edici. Bu çok büyük bir mesaj. Kadınların her kültürde, her şekilde ve hayatlarının her aşamasında kabul görmesiyle ilgili. Bu yüzden buradayım, bu yüzden Victoria's Secret'ın beni aradığına inanıyorum ve bu yüzden kabul ettim."

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