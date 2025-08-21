Mynet Trend

Videolar infial yarattı: Bakanlıkla iletişime geçildi! Çocuklarının gözü önünde müstehcen dans

Çiğdem Sevinç

Küçük çocukların önünde çekilen müstehcen dans videosu sosyal medyada infial yarattı. Konu hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile iletişime geçildi.

Sosyal medyada yayılan bir videoda, 35-40 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kadının, evdeki küçük yaşta çocuklarının önünde müstehcen dansı tepki çekti. Paylaşım kısa sürede viral olurken, binlerce kişi aile yapısının ve çocukların psikolojik sağlığının ciddi şekilde zarar gördüğünü savundu.

Videolar infial yarattı: Bakanlıkla iletişime geçildi! Çocuklarının gözü önünde müstehcen dans 1

Sosyal medya kullanıcıları, bu tür davranışların çocuklar üzerinde kalıcı travmalar bırakabileceğini ve ileriki yaşamlarını olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

BAKANLIKLA İLETİŞİME GEÇİLDİ

İddialara göre, video hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile iletişime geçildi.

Videolar infial yarattı: Bakanlıkla iletişime geçildi! Çocuklarının gözü önünde müstehcen dans 2

sosyal medya Dans Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müstehcen çocuk
