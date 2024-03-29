Vietnam'a giden bir Türk sosyal medya fenomeni yılan ve akrep içeceği içti! O anlar sosyal medyada gündem yarattı... "Küflenmiş zehirli içki"

Instagram'da seyahat içerikleri üreten bir sosyal medya fenomeni kısa sürede kullanıcıların ilgisini çeken bir paylaşıma imza attı. Vietnam'da yerel lezzetleri deneyimlediği bir paylaşımda bulunan Ayşe Alacaoğlu, halkın 'küflenmiş zehirli içki' adını verdiği akrep ve yılandan oluşan bir karışımın tadına baktığı anları yayınladı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımına fenomen isim, "O kadar yol gelip bunu gördükten sonra burun kıvıramazdım.Bir diğer adı ile küflenmiş zehirli içki olarak geçen bu içeceği rehbere 'zehirlenmem değil mi?' diye sorduktan sonra içtim. Yılanların ve akreplerin zehri temizlendikten sonra 2 sene fermante olarak bekletilip satışa sunuluyor.Vietnam'da oldukça meşhur olan bu içecek bazıları için uydurma gelse de bazıları gerçekten sağlık için kullanıyor." notunu ekledi.

Fenomen ismin paylaşımınma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Vietnam’da yapılacaklar listesi için kaydedildi" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Cesaret ister. Ben deneyemezdim" yorumunu ekledi.







